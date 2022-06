Casa Caterina Metodo Classico Brut 36 mesi

Casa Caterina rappresenta, da anni, una via alternativa per la Franciacorta. Merito del suo mentore, Aurelio del Bono, proprietario di una decina di ettari di vigna a Monticelli Brusati, vero e proprio cuore di un territorio da cui si prendono, coraggiosamente, anche le distanze, al fine di produrre vini unici e, soprattutto, senza compromessi.

L’ispirazione è volta all’agricoltura biodinamica, applicando della polvere di quarzo sulle foglie delle loro viti in modo da captare i raggi lunari, fondamentali per questo tipo di coltura, non utilizzano il diserbo, ma solo cure tradizionali come zolfo e solfato di rame, selezionano manualmente le uve e tutte le fermentazioni avvengono attraverso lieviti indigeni.

Le vigne sono dislocate in un territorio caratterizzato da argilla calcare e limo con poca sabbia, il sistema di allevamento dei vigneti è a Guyot e in certi casi anche ad alberello, tra le tante varietà di vitigni i principiali utilizzati sono Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay, Viognier, Marsanne, Sauvignon Blanc.

Lapalissiani negli intenti già al sorso, prerequisito di cotanta eloquenza è la salubrità delle uve con l’ossequio a un unico dio: la completa maturazione. Ciò le rende capaci di affrontare anche lunghissimi affinamenti, dai 36 fino anche a superare agilmente i 100 mesi sui lieviti, sempre senza alcun ausilio da parte della solforosa.

Visto che ci approcciamo alla bella stagione vi parliamo del più disinvolto dei vini di Aurelio: il Brut 36 mesi (100% Chardonnay) che colpirà anche il degustare meno edotto per la sua trascinante espressività e la sua innata eloquenza. Al naso, infatti, copiose sono le note di agrumi, l’oro delle spezie e la morbidezza delle suggestioni della frutta gialla, mentre una eco floreale, di gelsomino, è presagio estivo.

Il sorso è carnoso e coinvolgente, e saprà accompagnare con naturalezza ogni tipo di piatto, dal più tradizionale al più avanguardistico.

Voto: 89/100

Prezzo in enoteca: 30€

Qualità prezzo: 3/5

Sentori: Fruttati, fioriti

Abbinamenti: tutto pasto