La ricetta estiva - La salsa per arricchire gli asparagi

In questo periodo le nostre tavole si accendono di colori e di sapori con le verdure di stagione. Tra le più amate troviamo gli asparagi che, con il loro gusto marcato, sono perfetti da accompagnare alle uova che ne enfatizzano il loro aroma caratteristico. Cucinateli con questa salsina e raggiungerete il top!

Ingredienti

1 mazzetto di asparagi

1 tuorlo

1 cucchiaio di farina

1 cucchiaio di burro

il succo di 1/2 arancia

1 bicchiere di brodo

sale e pepe

3 uova sode

poco prezzemolo tritato

Preparazione

Accorciamo i gambi degli asparagi (scegliete quelli polposi e verdi), li leghiamo a mazzetto e li mettiamo dritti, con le punte verso l’alto in una pentola di acqua salata badando che il livello dell’acqua non copra le punte che devono cuocere a vapore. Cuociamo per 15 minuti. Togliamo gli asparagi e nella loro acqua cuociamo 3 uova sino a rassodarle (contiamo 8 minuti da quando parte il bollore). Scoliamo, li tuffiamo nell’acqua fredda e li tagliamo a fette che posizioneremo sul piatto di portata con sopra le punte di asparagi. Ora prepariamo la salsa sciogliendo il burro in una casseruola, uniamo la farina, stemperiamo con un cucchiaio di legno e aggiungiamo il brodo e il succo d’arancio gradatamente. Per ultimo sale, pepe, il tuorlo d’uovo e il prezzemolo tritato. Versate la salsa sulle punte di asparagi e servite.

Costo 10 euro