Terre Grosse Raboso Ancestrale Veneto IGT: bollicina «dissetante» ma non banale

Questa è la storia di una famiglia veneta residente a Zenson di Piave, in provincia di Treviso, proprio sulla sponda destra del fiume. Dal 1931, anno di nascita dell’azienda agricola Terre Grosse, la famiglia ha intrapreso con impegno e determinazione la valorizzazione dei vitigni autoctoni locali come il Raboso e il Grapariol anche se oggi vengono coltivate varietà internazionali.

Già dall’inizio della sua attività il nonno Pietro Toninato si era dedicato alle vigne e quattro generazioni dopo, precisamente nel 2018, la famiglia è riuscita a certificare Terre Grosse come azienda biologica. Una gestione attenta e puntigliosa iniziando dal rispetto dell’ambiente, dall’utilizzo di nuove tecnologie, aggiornamenti continui di nuove conoscenze, hanno dato buoni frutti.

Parliamo dell’esclusione dei prodotti di sintesi a favore di consentire un normale equilibrio naturale: sono stati immessi insetti utili alla lotta ai parassiti, sensori e stazioni metereologiche che permettono di seguire e monitorare l’insorgenza di eventuali malattie, così come la concimazione organica e la selezione dei tralci che permette di monitorare la quantità di grappoli sulle piante. Così Terre Grosse, il cui nome indica un suolo abbondantemente argilloso, appunto «grosso».

Ma veniamo al vino, in questo caso il Raboso nella sua sfiziosa versione ancestrale, rifermentato quindi in bottiglia. Il Raboso è specchio del territorio e della sua gente. A notare bene, in ogni zona vinicola vi è un nesso caratteriale che permea vitigni, persone e territorio. Il suo spettro aromatico è fine e complesso. Floreale, fruttato, minerale e speziato. E proprio queste sensazioni le troviamo in una bollicina «dissetante», che al di là di una apparente semplicità iniziale sfodera sfaccettature verdi e mediterranee all’olfatto e riprese in un sorso in cui l’acidità sferza ma non stride mai e lo rende vino estivo per antonomasia.