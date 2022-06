Arrivano le barchette di peperoni

La tavola è in festa! Gli ortaggi di questa colorata e grintosa stagione arricchiscono i nostri piatti rendendo le preparazioni leggere e appetitose. E’ il caso di questi peperoni dal gusto particolarmente avvolgente: provateli! Ottimi anche freddi.

INGREDIENTI

2 peperoni

2 uova

1 scatoletta di tonno

1 mozzarella

alcuni pomodorini

sale e origano

PROCEDIMENTO Tagliamo a metà i peperoni, togliamo i filamenti formando 4 barchette. In una ciotola sbattiamo le uova con il sale, aggiungiamo la scatoletta di tonno sbriciolata, la mozzarella tagliata a dadini, i pomodorini tritati grossolanamente. Versiamo il composto nelle barchette di peperoni, mettiamo una spolverata di origano e sono pronte per essere messe in forno a 180°, cuocere per mezz’oretta e finire in tavola. Costo 9 euro