Agalìa Distillato di Agave e botaniche siciliane

Alla ricerca di un tempo perduto che contro ogni previsione sta tornando prepotentemente alla moda, fortunatamente. Su queste basi alcuni giovani di buona volontà, capitanati da Francesco Bruno Fadda (guru degli spiriti), hanno deciso di attraversare l’Italia in lungo e in largo per riscoprire quell’infinito collage di liquoristi e di distillatori che sta nascendo per germinazione spontanea.

Infatti ogni paese, borgo o cittadina ha in serbo piccoli segreti in quanto magari solo in quella zona vivono quelle piante, erbe, bacche e altro ancora che daranno vita a elisir unici. Lode alle dieci commissioni di ricercatori che capillarmente hanno mappato l’Italia in lungo e in largo alla ricerca di grandi eccellenze e di quelle aziende che con pazienza e determinazione da indefessi artigiani del gusto riproducono il meglio del bere italiano.

Questo impegno capillare lo scopriamo nel «più bel viaggio spiritoso, il più bello del mondo» che troviamo nella Guida «Spirito Autoctono», distillati, liquori di pregio, amari, al buon bere tutto italiano, a cura del succitato Francesco Bruno Fadda, Lara De Luna, Federica Capobianco (edizioni Touring Club Italiano, euro 19). Tra queste pagine troviamo una chicca siciliana che ci colpì all’assaggio: Agalìa. L’idea era quella di dare vita ad un prodotto originale, totalmente inedito. Dopo attenti studi, prove e ricerche, è stato scelto come ingrediente principale l’agave, detta localmente zammara o zabbara, una pianta capace di conferire una forte impronta distintiva al gusto e che, in Agalìa, si arricchisce di note aromatiche grazie alle botaniche di Sicilia come il limone verdello e le pale di fico d’India.

Agalìa presenta un colore giallo/verdolino trasparente, toni che ammaliano nella loro purezza scintillante. Il profumo ricorda la freschezza degli agrumi condita con sentori mediterranei. Senza zuccheri aggiunti, la nota alcolica (43,3 gradi) di Agalìa non è troppo presente ma si ritrova nella morbidezza serica del sorso.

SENTORI Agrumati, mediterranei

ABBINAMENTI mixology, meditazione

VOTO 92/100

PREZZO IN ENOTECA (50 cl) 60euro

QUALITA'/PREZZO ***