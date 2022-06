Plum-cake di carote e pistacchi: buono e semplice da preparare

INGREDIENTI

300 g di carote crude

180 g di farina

60 g di pistacchi ridotti in farina

140 g di olio di semi di mais

3 uova

100 g di miele

1 bustina di lievito per dolci

1 arancia buccia grattugiata

un pizzico di sale

copertura al cioccolato fondente (facoltativa, nella preparazione)

PROCEDIMENTO Nel mixer frullate le carote, aggiungete l'olio e continuate a frullare fino ad avere una bella crema arancione. In una ciotola montate bene le uova con il miele, unite la buccia grattugiata di 1 arancia, la crema di carote e mescolate. Incorporate la farina di pistacchi, la farina con il lievito setacciato e mescolate giusto il tempo di incorporare il tutto delicatamente. Imburrate ed infarinate uno stampo da plum-cake. Fate cuocere in forno preriscaldato a 175° per 35-40 minuti, fate sempre la prova stecchino prima di sformare, il dolce deve uscire asciutto. Se volete ricoprirla con la glassa al cioccolato fondente, fate fondere 50 g di burro con un cucchiaino di zucchero a velo. Fuori dal fuoco aggiungete 100 g di cioccolato fondente, tritato grossolanamente e mescolate velocemente fino ad avere una glassa lucidissima. Versate subito sui plum-cake.

Difficoltà 2 - Tempo 60 min