Spaghetto uovo, cipolla e maggiorana: una formula antica rivisitata

W la pasta che nelle mani della cucina d’autore trova letture nuove, attinge al mondo dei secondi piatti, pesca suggestioni e spunti nella tradizione regionale marchigiana (le uova in trippa) e si presenta nel piatto con una veste rinnovata eppure confortevole che contiene rimandi evidenti alle fonti da cui il cuoco ha attinto per tesserla. Nel nostro caso, i cuochi ‘tessitori’ sono due: Eugenio Restivo e Federico Capocasa, quest’ultimo di origini marchigiane, e il piatto in questione è lo Spaghetto, uova, cipolla e maggiorana. Nel piatto si ritrova una matassa ben avviluppata di spaghetti quadrati Mancini (notevole il calibro della sezione della pasta; avvincente e godurioso, il morso che si sviluppa), “tenuta insieme” da una crema d’uovo più spessa e corposa rispetto a quella di una carbonara, volutamente appena più rappresa (un’idea vicinissima alle ‘scrumbled eggs’) che intrappola anche cipolle ben appassite e rosolate, riverberando l’inconfondibile aromaticità della maggiorana. ««L’idea del piatto – spiegano i due chef - nasce da una pietanza diffusissima nella tradizione italiana: la frittata con le cipolle. Sapida, ricca di sapori, con la cipolla che viene rosolata in padella, fino a bruciacchiarsi, e poi la sontuosità dei tuorli d’uovo. Per poterla presentare in un piatto di concezione moderna, l’abbiamo così rivisitata e proposta sugli spaghetti, il formato di pasta più caratterizzante della cucina italiana.

Ingredienti per 4 persone

Spaghetti 360 g

Per la crema all’uovo

5 tuorli di uovo biologici

1 etto di Parmigiano Reggiano 24 mesi

Noce moscata q.b.

Pepe q.b.

Per la crema di cipolla

2 cipolle dorate grandi

Olio evo e sale

Per la guarnizione

8 cipolle borettane piccole

4 ciuffi di maggiorana

Preparazione

Mettere i tuorli in una ciotola d’acciaio, aggiungere il parmigiano, la noce moscata e il pepe; emulsionare con una frusta. Per ottenere una maggiore cremosità, poggiare la ciotola sulla pentola in cui avrete messo a bollire l’acqua per gli spaghetti e mescolare con energia per circa un minuto e mezzo. Per la crema di cipolle, tagliare a fettine sottili le due cipolle dorate, condirle con olio e sale e infornarle a 180°, in una teglia, fino a quando non si formano alcune parti abbrustolite. Quando sono cotte, frullarle aggiungendo a filo olio evo fino ad ottenere una salsa cremosa. Tagliare in due le cipolline borettane lungo un piano orizzontale, condirle con olio e sale e metterle in forno anch’esse a 180° finché non abbrustoliscono un po’ in superficie. Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata. Scolarli mantenendo da parte un poco dell’acqua di cottura. Versare gli spaghetti nella ciotola con la crema d’uovo, aggiungendo un po’ d’acqua di cottura e mescolare velocemente. Impiattare le porzioni, formando un nido di spaghetti al centro del piatto aiutandosi con un mestolo ed una pinza. Aggiungere, usando un cucchiaio, la crema di cipolle sugli spaghetti. Sistemarvi sopra le borettane. Completiamo il piatto con i ciuffetti di maggiorana ed un giro di olio evo a crudo.

Federico Capocasa ed Eugenio Restivo

Chef di “Soj-Cucina e Vino” Parma

Chi sono

Federico Capocasa ed Eugenio Restivo sono entrambi chef e patron di «Soj – Vino e Cucina», a Parma. Il loro progetto di ristorazione ha preso spunto dagli ‘izakaya’ giapponesi, piccoli locali informali ma con proposte sfiziose e ben fatte. I due chef, che avevano già lavorato insieme a Porto Sant’Elpidio (FM), lavorano fianco a fianco ai fornelli della cucina a vista e con naturalezza servono ai tavoli le loro proposte curate, creando un’atmosfera rilassata e conviviale.