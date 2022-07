Vino d’Artista Lazio Rosato IGR Petra RDG - L'arte del buon vino in una beva franca di grande persistenza

La passione per il vino e il desiderio caparbio di farlo buono nonché biologico. Questo il riassunto del pensiero di Maurizio (Pio) Rocchi artista visivo e agricoltore che ha accompagnato in prima persona la sua azienda, «Vino D’Artista» primo agricoltore biologico della provincia di Viterbo.

Era il 1991, non il seguito di una moda ma una visione futuribile precisa e senza compromessi. L’anno fu la nascita anche di due vini: rosso del Lupo e Mercurio. Nei successivi cinque anni, ha rifatto a nuovo la vigna alternando i filari a piante di olivo, completando così nel 2001 il vigneto di 2,6 ettari di superficie all’insegna dei canoni della sua filosofia agricola. Necessariamente nel 1998 si è dedicato anche alla costruzione di una piccola cantina professionale adeguata alla produzione di 10.000 bottiglie annue. Nel frattempo il passaggio successivo è stata la scelta delle etichette da applicare alle bottiglie corrispondenti alle migliori dell’annata creando così una «Mostra itinerante» delle opere di Maurizio Pio.

Il testimone poi è passato nel 2000 alla moglie Petra con il nome di «Petra RDG» con le foto della Signora che negli anni hanno dato luogo ad una bellissima collezione sempre aggiornata nel tempo. Così nel 2015 l’azienda Vino D’artista con il suo Rosato Petra EDG conquista il primo dei successivi riconoscimenti tutti molto gratificanti. Le vigne sono posizionate in terreni di natura vulcanica/marina in una zona a circa 170 metri di altitudine. L’azienda Vino D’Artista applica i suoi principi di sostenibilità in un contesto di autonomia manuale e familiare senza supporti esterni in vigna e in cantina.

E non ci resta che scegliere visto il periodo estivo il succitato Rosato Petra RDG (75% Sangiovese rimanente Barbera) che si presenta di primo impatto di uno scintillante color rosa con nuances più scure. Il sorso mostra ingresso potente ma è nel centro bocca che si dipana vigoroso e polputo dove la ciliegia e i frutti di bosco rossi sono turgidi e succulenti. L’allungo è imperioso.

Sentori: Fruttati

Abbinamenti: A tutto pasto

Voto: 90/100

Prezzo in enoteca: 20 euro

Rapporto qualità/prezzo: 3 su 5