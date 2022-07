Risate, gusto e un tocco di eleganza a Fontanelle: Mario Pojer apre una bottiglia con... una piuma - Il video

Il 14 luglio, nella Bassa, nella terra di Giovannino Guareschi, dove ironia e gusto si incrociano all'Hostaria da Ivan a Fontanelle, diventa la "Presa della Bottiglia". Un appuntamento, nato da un "pranzo lungo" tra amici, diventato un cult in poche edizioni. Lo testimonia la presenza di cantine prestigiose e cultori (espeto) della tavola e del buon bere. La chicca di giornata la tira fuori Mario Pojer (produttore, enologo che non ha bisogno di presentazioni): le "Port Tongs", cioè le pinze per il porto. Una tecnica nata nel '700 in Portogallo e usata per le aprire le bottiglie di porto invecchiate. I vecchi tappi in sughero, infatti, potrebbero essere deteriorati e potrebbero rompersi se venisse usato il cavatappi. Con tanta satira e eleganza, Pojer all'ultima fase, ha aggiunto un tocco personale: una piuma. A dire il vero, il carico di risate arriva quando con un'altra bottiglia sostituisce la piuma con la folta barba di un commensale.