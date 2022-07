Nuova Piedigrotta 2: gourmet o tirata ecco la classica pizza all'italiana

A Reggio il nome Piedigrotta, almeno tra le pizzerie, si spreca e ci sono ben due gestioni che lo usano, pur non essendo collegate tra di loro. Noi, oggi, andiamo a provare il Nuova Piedigrotta 2 che accoglie con lo stile classico di questo tipo di locale: ampie sale anni '90, legni e decorazioni, bottiglie esposte, tendaggi.

Il menu propone una lunghissima lista di piatti di pesce che evidentemente attirano buona parte della clientela. Noi, come sempre, invece ci concentriamo sulle pizze che offrono l'imbarazzo della scelta spaziando tra le gourmet, quelle tradizionali, quelle alte, quelle tirate con in più l'opzione con mix di grani antichi o farina bio integrale. L'ampia proposta, forse, spiega la scritta che campeggia ovunque («non si fanno pizze fuori menu - è consentita una sola variazione») che in più garantisce a chi opera davanti ai due grandi forni a legna di poter lavorare più comodamente.

Scorrendo le pizze in carta si parte, come sempre, dalla Margherita (a 6 euro) passando dalla Capricciosa alla Napoletana con acciughe di Sciacca e capperi di Pantelleria (a 6 euro e 50): dove però per l'ennesima volta la scelta di usare capperi conservati sotto aceto e non sotto sale penalizza il risultato. Più ardite, ovviamente, le gourmet (una per tutte: le Terme del colesterolo ovvero una Margherita con bufala alta con olive taggiasche e porchetta).

Al di là dei gusti e delle preferenze la pizza classica, quindi tonda a bassa, si presenta come una pizza all'italiana - non in rigoroso stile napoletano - con l'impasto appena un po' asciutto ma ben lievitata e condita con mano generosa con prodotti selezionati. Chi poi preferisca la pizza croccante si orienti senza dubbio sulla versione tirata - a partire da 12 euro - con scelta tra quelle rosse e quelle bianche (molto golose).

Bene il capitolo bevande: alla spina c'è solo la onnipresente Ichnusa ma una carta dedicata offre anche bottiglie italiane e straniere di buon livello. Finiamo col servizio che viaggia a due velocità: al cliente affezionato sono garantite coccole e attenzioni. Per chi passa, invece, per la prima volta, il sorriso è un optional. E non dovrebbe essere così.

Contatti

Via Emilia All’Ospizio, 50, Reggio Emilia

tel. 0522 552637

Chiusura

Lunedì

Cucina 3/5

Qualità/Prezzo 3/5