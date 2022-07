Poderi Luigi Einaudi Dogliani 2020

Un personaggio eclettico, di formazione liberale e di politica liberista, Luigi Einaudi nasce in Piemonte, a Carrù nel 1874 e muore a Roma nel 1961 dedicando la sua vita alla moralizzazione della vita parlamentare e all’insegnamento di scienze delle finanze. Collaborò con molti giornali, scrisse molte opere e occupò svariati incarichi politici anche come ministro fino ad essere eletto Presidente della Repubblica Italiana dal 1948 al 1955.

Ma prima di questo profondo impegno politico Luigi Einaudi era un uomo innamorato della sua famiglia e della sua terra così prodiga di vigneti che amava tanto da lasciare i suoi numerosi e gravosi impegnai politici, per seguire i suoi poderi durate il periodo clou: quello della vendemmia. Dopo le terre di San Giacomo acquisì 8 ettari in frazione San Luigi (guarda caso: un nome, un destino) una sottozona a dir poco vocata al Dolcetto tra le colline doglianesi. Vino che da qui in poi diventò celebre dentro e fuori ai confini locali. Si passa poi all’acquisizione di terreni indicati per produrre Nebbiolo, prima a Neive poi nel comune stesso di Barolo. Ora gli ettari vitati sono una settantina sul doppio di quelli di proprietà. Ma concentriamoci sul Dolcetto. Un vino che se nel 1974 grazie proprio a questa cantina diventa DOC dal 2011 è salito di denominazione alla DOCG. Una certificazione di garanzia che è il naturale riconoscimento di un vitigno che pare abbia mille anni di storia in queste colline ma che di certo nel 1593 viene attestato il nome del Dolcetto. Veniamo a quello del Podere Einaudi prodotto in 130000 bottiglie.

Le vigne sono impiantate in un terreno marnoso-argilloso-calcareo con sistema a Guyot. La fermentazione avviene in acciaio e cemento con un controllo costante della temperatura di fermentazione e svinato dopo 4-5 giorni. Il risultato è un vino di grande immediatezza e spontaneità, fragrante nella sua vinosità, la beva è scorrevole e più persistente di quello che ci si potrebbe aspettare.

Sentori

Fruttati, vinosi

Abbinamenti

Tutto pasto

Voto 85/100

Prezzo in enoteca 10

Qualità/Prezzo 5/5