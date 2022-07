La ricetta del cuore - Tempo di dolce al caffè

"Quando un sapore ci risulta speciale e particolarmente gradito, il più delle volte è legato a un ricordo piacevole del passato. L’Alchermes, di cui è intriso questo dolce, fa riaffiorare alla mente l’affetto di una nonna amorevole che mi circondava di tenerezza e di tanti buoni dolci. Grazie nonna Ida per avermi trasmesso l’amore per la cucina!", racconta la Peppa presentandoci questa nuova ricetta.

Ingredienti

1 confezione di savoiardi

gr 500 mascarpone

gr 150 zucchero a velo

1 cucchiaio di caffè solubile

gr 250 panna

gr 100 cioccolato al latte

gr 50 nocciole

Alchermes

Preparazione

In 2 cucchiai di panna calda sciogliamo il caffè solubile, la panna rimanente la montiamo ben soda con lo zucchero. Incorporiamo il tutto al mascarpone e la crema al caffè è pronta. In un piatto da portata posizioniamo i savoiardi passati velocemente nell’Alchermes (non devono essere troppo imbevuti altrimenti il dolce si affloscia), ricopriamo con alcuni cucchiai di crema al caffè. Di nuovo i savoiardi all’Alchermes e la crema di caffè a ricoprire per bene il tutto. Si scioglie in cioccolato al latte con poca panna e una volta tiepido lo versiamo sul dolce e decoriamo con le nocciole tagliate a metà.

costo 14 euro