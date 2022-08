La ricetta - Tempo di maiale al melone

Saporita, magra ed economica, la carne fresca di suino incontra sempre più il favore dei consumatori. Meno costosa del bovino, ma altrettanto gustosa, è risaputo che del maiale non si getta nulla perché è buono tutto, dal musetto al codino. Provatela in questa versione: resterete stupiti!

Ingredienti

6 fettine di maiale

gr 40 olio di oliva

gr 40 burro

1 cipolla

1 bicchierino di brandy

1 dl panna fresca

1/2 melone

gr 50 polpa di pomodoro

1 pizzico di peperoncino

farina

sale

Preparazione

Partiamo scavando dal melone delle piccole semisfere (serviranno per la decorazione) e frulliamo la rimanente polpa. Scaldiamo in un tegame l’olio, il burro e la cipolla. Quando la cipolla sarà appassita uniamo il brandy, aspettiamo che sfumi e aggiungiamo le fettine di maiale leggermente infarinate. Rosoliamo da ambo i lati, aggiungiamo la polpa di pomodoro, il sale, una piccola rimescolata, copriamo con la panna e portiamo a bollore. Per ultimo la polpa di melone e il peperoncino. In questo modo si formerà intorno alla carne una salsina densa, profumata e senza sfumature dolci. Impiattate e decorate.

Costo 16 euro