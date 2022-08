Eisacktal Valle Isarco Aristos Grüner Veltliner

La Valle Isarco, 80 chilometri di vallata suddivisa in tre comunità: Valle Isarco (a Sud di Fortezza), Wipptal e Salto Sciliar dal nome dell’imponente massiccio che la domina. Ed è qui che si trova la Cantina Valle Isarco, nata nel 1961 da 24 famiglie tramutatesi poi nella più giovane Cooperativa Vinicola dell’Alto Adige con attualmente 135 soci dislocati in 11 comuni per complessivi 150 ettari coltivati.

Questa valle può contare su microclimi variabili che incidono sulle vigne visto la diversità dei terreni: parliamo di pendii scoscesi con terreni poveri ma con residuo del periodo glaciale e sedimenti fluviali. Oggi la cantina annovera un altro elemento in più: Riccardo Cottarella, fra i più quotati wine-maker, grande conoscitore di questa tipologia di realtà. Ad una altitudine fra i 550 e i 600 metri con un terreno ricco di argilla e sabbia, si trova la zona in cui si coltiva il Grüner Veltliner.

Un vitigno autoctono di estrazione austriaca coltivato anche in molte zone soprattutto dell’Europa orientale, tanto che nel 1992 le vigne di questa tipologia occupava un terzo dei vigneti austriaci, soprattutto nella Bassa Austria e in gran parte intorno a Vienna conosciuta con il nome di «Heurige». Questa è una vite robusta e produttiva ma con una maturazione tardiva. In cantina l’iter di vinificazione avviene mediante la fermentazione del mosto, per metà a temperatura controllata in botti di legno di acacia e per la rimanenza in serbatoi di acciaio. Successivamente per sette mesi si passa, sempre in acciaio, al contatto con le proprie fecce nobili per una giusta maturazione.

Il Grüner Veltliner Aristos 2020 si presenta di colore giallo paglierino con nuances verdoline. L’olfatto è esuberante nei profumi fruttati e floreali con cenni esotici concedendosi anche ad una leggera pietrosità. Il sorso è fresco, con una accentuata sapidità in primis nel finale.

Sentori: Fruttati, floreali

Abbinamenti: vegetali, pesci, salumi

Voto: 86/100

Prezzo: 16 euro