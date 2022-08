Nella piazza più bella per assaporare salumi e formaggi

In teoria siamo davanti alla più semplice e perfetta delle idee. Che, a Parma, che cosa ci può essere di meglio che avere un locale dove assaporare il meglio della salumeria e dei formaggi bevendo bene e, dettaglio non banale, godendo della vista straordinaria del Battistero? Appunto, nulla. Ecco perché l'idea sembra perfetta. Peccato però che quasi mai la perfezione si realizzi e quindi l'idea resta solo buona. Con diverse cose che si potrebbero sistemare.

La location è un gioiello: siamo nel palazzo Dalla Rosa Prati e dai tavolini piazzati nel borgo ci si può riempire gli occhi della grandiosa bellezza sognata dall'Antelami mescolandosi ai tanti turisti che qui arrivano e sgranano gli occhi. Ma qui si viene per bere e mangiare ed ecco che allora lo sguardo passa al menu che, come detto trascura la cucina per dedicarsi al meglio dei salumi e formaggi. Si parte allora da alcuni taglieri per assaggi misti come il Ducato (culatello, prosciutto crudo, coppa piacentina, salame Felino a 15 euro) oppure quello dedicato ai Cotti (spalla cotta, mortadella di Bologna, prosciutto arrosto alle erbe a 11 euro) per poi passare ai singoli prodotti (ed è bello che ci sia sia la porzione intera sia la mezza): i nomi sono scelti tra i migliori della nostra zona e non solo (per citarne alcuni: Ruliano, Sant'Ilario, Spigaroli, Ardenga, Boschi). Analoga impostazione per i formaggi: si passa da assaggi misti (dal Parmigiano al pecorino alla robiola a 12 euro) a quelli di soli pecorini, di formaggi di capra per arrivare a degustazione di Parmigiano di diverse stagionature e persino verticali scelte per razza del bovino. Lo abbiamo detto: l'idea c'è. Peccato però che possa accadere in giorni di afa che il prosciutto arrivi in tavola «cotto» dal gran caldo così come il culatello (servito tra l'altro in fette mignon della parte iniziale) e che questo finisca per penalizzare materie eccellenti. Meglio allora forse i formaggi anche se una migliore attenzione nel taglio potrebbe evitare presenza di eccessi di croste.

Buona la scelta di birre artigianali (di Parma e non solo) e discreta lista di vini con una doverosa attenzione a lambruschi e malvasie delle nostre terre. Servizio cortese e volenteroso anche se talvolta un po' in affanno anche senza il tutto esaurito.

Contatti

Vicolo al Battistero, 2/A Parma

tel. 333 5870948

Sempre aperto

Cucina

●●●●●