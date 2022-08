Torta salata con zucchine, una ricetta semplice ma molto gustosa

Vegetariane, di carne o di pesce, le torte salate sono la soluzione ideale per accontentare tutti i gusti. Basta una croccante base di impasto da farcire con ingredienti a piacere, ed ecco fatto le vostre fumanti torte salate sono pronte da gustare. Io vi propongo questa: provatela! Sul piatto sono rimaste solo le briciole!

Ingredienti

1 mazzo di asparagi

Gr 250 riso

2 paste sfoglie rettangolari

gr 500 zucchine

gr 100 parmigiano grattugiato

gr 250 panna

2 uova

3 cucchiai di olio d’oliva

1 bustina di zafferano

1 scalogno

gr 250 tonno sale pepe

Preparazione

In una padella antiaderente rosoliamo lo scalogno tritato con l’olio, uniamo le zucchine tagliate a quadretti e mescoliamo con un cucchiaio di legno, portiamo a cottura, quindi incorporiamo il tonno sgocciolato e sbriciolato. In una ciotola sbattiamo le uova con la panna, incorporiamo lo zafferano, il parmigiano, uniamo l’impasto di zucchine e tonno e mescoliamo per bene, aggiustiamo di sale e pepe. Stendiamo la pasta sfoglia in una teglia rettangolare lasciando sotto la carta forno che l’avvolge, versiamo la farcia, ricopriamo con la seconda pasta sfoglia e bucherelliamo per far sì che sfiati durante la cottura. Cuociamo in forno a 180° per 30 minuti e lasciamo intiepidire prima di servire.

Costo 15.00 euro