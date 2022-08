Che personalità questo Vermentino profondo e solare

In prossimità del Golfo dei Poeti e del Parco delle Cinque Terre, a Sarzana in provincia di La Spezia è situata la Tenuta La Ghiaia, di proprietà di Luciano Lotti dalla fine degli anni Settanta.

L’azienda già dall’origine si presentava quasi abbandonata con terreni incolti e con gli attrezzi agricoli abbandonati da tempo. Il nuovo proprietario si diede subito da fare impiantando vigneti avendo come fine imprescindibile di fare vino e farlo buono. L’impegno e la passione per questo settore agricolo che avvicinò Luciano Lotti e i suoi collaboratori alla raccolta di svariate marze provenienti dalla selezione massale portata avanti in Lunigiana e nelle Cinque Terre.

Già negli anni Ottanta si impiantarono vitigni autoctoni locali: Albarola, Vermentino, Trebbiano, Vermentino Nero, Masseretta e Pollera. L’azienda passò poi di mano alla figlia Olivia che pur essendo molto impegnata nella conduzione delle attività del Porto Turistico Lotti, si assunse il compito di investire tempi e capitali nel sogno paterno.

In una gamma di buon livello spicca per personalità, carattere e complessità un Vermentino (da vigne vecchie: in media di sessant’anni) macerato prodotto in poco più di 1000 bottiglie. Le uve diraspate fermentano con lieviti indigeni senza controllo della temperatura nel serbatoio di cemento a forma di uovo (nomblot). Dopo la fermentazione alcolica le bucce rimangono in contatto con il vino per altri due mesi, poi si passa alle botti di rovere da sei ettolitri per ulteriori 8 mesi e poi infine 4 mesi in bottiglia senza chiarifica e filtrazione.

Il risultato è un vino dorato antico che anticipa un olfatto sfaccettato tra agrumi canditi, spezie mediorientali, garrigue. Il palato è saldo, con un centro bocca vigoroso e ampio dato da tannini che svoltano in orizzontale il sorso che poi segue profondo e solare ma con un nerbo sapido e verticale.