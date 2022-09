La ricetta della nonna: la frittata dolce

"Con questa ricetta ho riaperto i cassetti della memoria preparando alle mie nipotine la frittata dolce della nonna. E’ un piatto povero, di una semplicità estrema ma che è piaciuto veramente tanto. A volte certe ricette vanno in dimenticatoio ed è un peccato perché fanno parte della nostra cultura rurale", scrive la nostra amica Peppa.

Ingredienti - 3 uova - gr 50 zucchero - 3 cucchiai di panna - 1/2 cucchiaino di cannella - la buccia di 1 limone grattugiato - 1 cucchiaio di Maraschino - 1 presina di sale - poco burro

Preparazione Separiamo i chiari dai rossi d’uovo e li montiamo leggermente. Sbattiamo i rossi con lo zucchero (ne teniamo da parte un cucchiaino), incorporiamo la cannella, il sale, la panna, la buccia del limone grattugiata e per ultimo le chiare già montate. In una padella rotonda scaldiamo un po’ di burro, versiamo il composto che prenderà la forma della frittata e sarà tremolante come una ricottina ma di gusto delicato e brillante. Completiamo la cottura dalle due parti, spargiamo sopra un velo di zucchero e bagniamo con poco liquore dolce come Kirsch, Maraschino, Mandarinetto ecc. secondo il vostro gusto.

Costo 4 euro