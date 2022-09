La ricetta della domenica - Medaglioni allo spumante

"Idea contorno! Potete accompagnare questi favolosi sandwich con insalata verde (tipo scarola o lattuga romana) e ravanelli tagliati a rondelle, oppure con un misto di verdure (zucchine, melanzane, peperoni, pomodori) tagliate a fettine sottili e grigliate su una piastra ben calda. Sentirete che bontà! E naturalmente tanto sapore tutto da gustare grazie al tartufo, la carne e il prosciutto", scrive l'amica Peppa presentando la sua ultima ricetta.

Ingredienti

4 bistecche di vitello

4 fette di prosciutto crudo

gr 40 crema di tartufo bianco

4 fette di pancetta

2 fette di Edamer

gr 40 burro

1 bicchiere di spumante

poco sale

Preparazione

In un tegame rosoliamo le bistecche in poco burro, le passiamo in una teglia da forno unta, sopra posizioniamo le fette di prosciutto e un pochino di crema di tartufo e l’Edamer. Ora sovrapponiamo le bistecche formando 2 sandwich che vanno coperti con due fettine di pancetta. Bagniamo con lo spumante e passiamo in forno a 180° per 10 minuti.