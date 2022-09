Anche Parma ha la sua «Dispensa Emilia»: tigelle, pasta e tanto altro, tutto preparato al momento

Il piatto forte sono le tigelle, impastate e cucinate secondo la ricetta tradizionale e di tutti i tipi: da quella classica con lo stracchino o il prosciutto crudo a quelle più particolari (imperdibile quella con radicchio, pancetta e grana, fidatevi). Poi ci sono i primi piatti di pasta, insalate, dolci e gnocco fritto (sì, sul menù è scritto così, a rischio e pericolo dei proprietari, che sentiranno le lamentele dei parmigiani). Da ieri a Parma è infatti possibile gustare le prelibatezze emiliane con una nuova formula capace di coniugare il rispetto per le materie prime, la tradizione e l’innovazione (che passa per gli arredi moderni e la rapidità con cui vengono presi gli ordini). È il nuovo spazio «Dispensa Emilia», situato in via Zanardelli 2 (zona via Emilia Ovest), e inaugurato ieri. «Parma era il tassello mancante della famiglia Dispensa Emilia - afferma il presidente e fondatore Alfiero Fucelli -. La nostra realtà è ambasciatrice dell’“emilianità”, e Parma non poteva certo mancare».

Appena si entra nelle sale del ristorante (400 metri quadri con circa 200 posti) tutto parla di passato e di presente insieme. Gli arredi moderni lasciano spazio a murales che riportano indietro nel tempo, con scritte come: «Qui si dispensa emilianità» o «Parma mordi e fuggi, tanto torni». «È tutto preparato al momento, con prodotti freschi di prima qualità: la pasta e l’impasto per le tigelle vengono fatte da noi, anche i dolci - spiega Massimiliano Ceresini, responsabile marketing -, ma nonostante questo riusciamo ad avere una media di 15 minuti per l’arrivo di ogni ordinazione».

Dispensa Emilia va bene per tutti: dal lavoratore che in pausa pranzo ha poco tempo a disposizione per mangiare, alle famiglie, coppie, gruppi di studenti. Il tutto a un prezzo accessibile: «Lo scontrino medio - fa sapere Ceresini - si aggira sui 12 euro. Dispensa Emilia è il premio che ti puoi concedere ogni giorno».