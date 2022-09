Tiramisù al pistacchio: irresistibile

Mascarpone: peccato di gola troppo buono che sa farsi perdonare per gli effetti sublimi che racchiude, per la cremosità che si posa sulle nostre labbra cucchiaiata dopo cucchiaiata sino a raggiungere, in queste coppette, livelli da «Oscar del sapore». Provate questa ricetta e ne sarete estasiati!

Ingredienti

Per la crema pasticcera:

gr 150 zucchero

gr 40 farina

4 rossi d’uovo

1/2 litro di latte

Per il composto:

gr 300 mascarpone

gr 70 zucchero a velo

gr 250 panna fresca

gr 200 crema di pistacchio

Per la bagna:

gr 30 rum; gr 30 acqua; gr 30 zucchero; alcuni Pavesini; gr 50 nocciole.

Preparazione

Partiamo con la crema pasticcera stemperando lo zucchero e la farina con i rossi d’uovo e gradatamente il latte, passiamo il tegamino sul fuoco sino a raggiungere la densità. Prepariamo la bagna facendo sobbollire l’acqua con lo zucchero e il rum. Lavoriamo il mascarpone con lo zucchero a velo e dividiamo il composto in 2 parti: ad una uniamo la crema e gr 125 di panna montata, all’altra la panna montata rimasta e la crema di pistacchio. Nelle coppette posizioniamo i Pavesini, inumidiamo con la bagna, versiamo uno strato di mascarpone e crema, sovrapponiamo un secondo strato di farcia ai pistacchi e sopra un cucchiaio di crema al mascarpone e le nocciole tritate grossolanamente. Trasferiamo in frigorifero per almeno un’ora. Completiamo con scaglie di cioccolato e biscottino a piacimento.

Costo 15 euro