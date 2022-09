New mixology, un'arte che è tornata prepotentemente in auge

La mixology contemporanea ha due grandi meriti. Il primo è quello di innovare un settore tanto fascinoso quanto statico, il secondo quello di trovare interessi in prodotti nuovi o di regioni sconosciute ai più. Per non scrivere che è riuscita a riportare in auge spiriti e liquori che rischiavano l’estinzione. Proviamo a osservare qualche novità del 2022.

Moonshine Il termine inglese Moonshine ha un significato quasi poetico “al chiaro di luna”, sulla stessa falsariga ma più prosaico è diventato un termine americano indicativo di un distillato prodotto in clandestinità e in modo artigianale di mais. Ovviamente e non potrebbe essere altrimenti al chiaro di luna. Un distillato che non aveva pretese se non quelle di dare un po’ di «carburante alcolico» a chi non desiderava che corroborarsi. Una storia che parte da lontano e da due problematiche: una economica, l’altra giuridica. La prima vede la nascita di questo distillato nella Valley Forge con la vittoria degli Americani e l’Indipendenza dall’Inghilterra e di conseguenza ci si trovò a sopperire alla montagna di debiti contratti durante il periodo bellico continuando a produrre whiskey senza preoccuparsi delle tasse federali e delle relative multe. Erano momenti di scontri anche cruenti. Cosa che si riverificò durante l’epoca del Proibizionismo quando questo distillato rurale divenne centrale per questa economia alcolica sommersa. Da illegale a legale il Moonshine d’oggidì. Venduto in barattoli che sanno d’antan e aromatizzato un po’ all’americana (cannella, mela, frutti rossi).

Whisky giapponesi Per molti orfani dei grandi malti scozzesi di un tempo il rifugio è stato il mondo nipponico che come sappiamo fa le cose al meglio quando si parla di processi e manifatture. Il momento cruciale per questa ascesa a livello di pubblico è stato quando otto anni fa lo Yamazaki Sherry Cask si è guadagnato il titolo di miglior whisky al mondo mettendo in fila i blasonatissimi scozzesi. La storia parte dai primi del 1900 anche se le origini potrebbero essere amatorialmente più remote. Diciamo che di certo Shinjiro Torii e Masataka Taketsuru hanno avviato la produzione a livello prima artigianale poi industriale. Da qui alla lunga fila di successi il passo è stato anche relativamente breve, merito dell’applicazione del manipolo (nove) distillerie presenti nel Paese. Citiamo tra i più noti il Suntory Hibiki 21 anni, Akashi Japanese Blend, Osishi Sherry Cask e lo Yamazaki 12 anni.

Amari Si può definire l’Italia la patria degli amari. Già conosciuti alla fine del Medioevo, appartenenti alla categoria degli spiriti che vantavano una preparazione dallo speziale dovuti ad erbe e formule magiche che nonostante lo stimolo dell’amarissimo aveva la capacità di concedere l’effetto di aiutare a migliorare tutti i malanni migliorando nel tempo il sapore e spacciarli per liquoristica digestiva migliorandone anche l’approccio. Nel tempo anche le case farmaceutiche migliorarono le storiche ricette trasformando gli «amari dolci» in «amari aromatici». Ed ecco che arriva subito la tendenza di utilizzare gli amari nella preparazione di long drink speziati, cocktail, riportando i segreti di erbe officinali che timbrano a fuoco miscelati controcorrente.

Liquori d’antan Quelli che erano dei must assoluti nel campo della liquoristica hanno avuto un lungo periodo di oblio, al limite dell’estinzione. Ad un certo momento del terzo millennio spuntò la voglia di rétro (lo si vede in tanti campi: automobili comprese) e grazie appunto all’arrivo di bartender alla ricerca di produzioni più di nicchia e connubi di gusto più originali, sono state riscoperte antiche chicche italiche. Come nel caso del Borsci, dal nome di una famiglia originaria del Caucaso che si trasferì in Albania e poi in Puglia. Nel 1840 il capostipite Giuseppe perfeziona la ricetta di un liquore di famiglia, un Elisir tramandato fino ad oggi. Poi non dimentichiamo Il liquore Strega dal colore giallo acceso ricavato da un misto di settanta erbe e spezie provenienti da luoghi molto lontani. Stesso timbro cromatico per il Galliano dal sapore dolce e molto piacevole per il retrogusto di vaniglia, anice e un leggerissimo sentore agrumato ed erbaceo.