Antico Casale delle Vigne: la buona cucina con i sapori della nostra terra

Dal traffico e lo smog di via San Leonardo all’aria fine dei colli di Ozzano Taro, dai «Du matt» di Parma al «Casale» di Monte delle Vigne. Questo il percorso e la scelta di vita di Mariano Chiarelli che da maggio ha deciso di continuare quassù, tra le vigne di una delle nostre case vitivinicole più prestigiose, la sua avventura di cuoco. Appena sopra la cantina, il Casale ospita grandi locali luminosi e tavoli all’aperto con vista a 360° sulle vigne, le colline, la pianura sul fondo. Il ristorante ha vita autonoma, in ovvia collaborazione con la cantina, le cui bottiglie costituiscono la carta dei vini che molto intelligentemente viene proposta anche a bicchiere per una degustazione ricca e articolata.



La cucina, i piatti

Si arriva quassù seguendo da Ozzano Taro le indicazioni per Monte delle Vigne: il grande terrazzo estivo, luci discrete alla sera, tovaglie bianche e un servizio sorridente. Il menu fa riferimento alla cucina tradizionale, utilizza materie prime del territorio, si lascia felicemente tentare da qualche interpretazione moderna privilegiando sapore, leggerezza, bellezza del piatto. E’ il caso ad esempio, tra gli antipasti, di un’inedita, leggera e profumata, tartare vegetariana di carota marinata accompagnata da sedano rapa in julienne, succo di lime e lieve maionese al basilico o di un, ormai troppe volte visto, uovo poché su crema di Parmigiano, erbette al burro, formaggio fritto. Ma, prima e come benvenuto, il cuoco ha giocato facile e, in una ciotola moderna, ecco quattro dorati anolini in brodo tiepido e leggero: «Sono quelli estivi- dice- col solo sugo nel ripieno» -e allora non c’è caldo che tenga. Li accompagna una flute di «Chardonnay brut 2020», fine e fragrante. Con il culatello di maiale nero 28 mesi (Bocchi, grande profondità, pienezza di sapore e mille sfaccettature) ecco «Callas 2020» in anfora, intensa e minerale; con il prosciutto 50 mesi (Pellizziari) ecco «Sogni 2015», petit Menseng e uve aziendali a dare freschezza e agrumata sapidità a un salume troppo vecchio. Stessi vini con i primi: tortelli d’erbetta con ottima ricotta, dolce e intensa, poche erbette, pasta sottile; spaghettoni di Gragnano risottati con vongole veraci e pomodorini: cremosi con pieno sapore di mare. E ancora: tagliolini al tartufo, tagliatelle con ragù di strolghino. Per chi volesse un secondo di pesce c’è il filetto d’ombrina su crema di sedano rapa; altrimenti tagliata di manzo, duchessa di faraona con senape selvatica saltata in padella, ghiotto e succulento filetto di maiale lardellato in audace accompagnamento con dolce crema di borlotti e acidula salsa di lamponi. Con la carne si beve «Chiuso 2020» un cabernet franc servito fresco che si apre lentamente con profumi speziati, eleganti note affumicate, fresco e di medio corpo al palato, dolcemente balsamico, pepe e liquirizia nel finale.



Per finire

Dolci molto curati: mille foglie con ganache al cioccolato e al pistacchio; la sfera al cioccolato fondente con ricotta allo Strega; la Duchessa scomposta nelle sue ghiotte componenti; l’ottimo gelato. I prezzi: coperto 3 euro, antipasti 10-15; primi 10-15; secondi 15-18; dolci 6-7. Menu non esposto, ingresso, bagni, parcheggio comodi.



Non mancate

Culatello, spaghettoni