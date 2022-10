Paella per tutti: il piatto spagnolo più amato dagli italiani

La paella è al centro della tavola, ognuno si serve: carne e verdure o pesce e crostacei, secondo la ricetta prescelta. Qualche fettina di limone, all’uso spagnolo, ma meglio di no. Nel bicchiere, seguendo il consiglio del Commissario Maigret («La pazienza di Maigret», dove per una volta non mangia francese), un «rosé bien sec». Noi però siamo in Emilia e allora si cerchi qualcosa di frizzante e, in questo caso, niente è meglio di un Lambrusco di Sorbara: «Radice» o «Leclisse» di Paltrinieri, il «Fondatore» di Cleto Chiarli o quello spumante brut, rosa corallo, gentile e fragrante di Silvia Zucchi.

Il colore giallo intenso del riso, i profumi dei condimenti, riempiono il piatto, ma è il «socarrat» che cerchiamo. Sul fondo della padella il riso si è un po’ attaccato, i chicchi si sono incrostati, sono bruni e pieni di sapore: quello è il sapore della paella e, come la crosticina degli angoli nelle nostre lasagne, quello è il meglio del piatto -e non recuperare il «socarrat», per ogni spagnolo e per ognuno di noi, sarà un sacrilegio. Qualcuno ha detto che la paella è una danza che si balla nella città di Valencia e poi in tutta la Spagna: è il piatto simbolo che la rappresenta, bandiera popolare e nobile della sua cucina, barocca e colorata. La ricetta assoluta non esiste, non esiste mai, e anche la paella si prepara secondo consuetudine familiare, con quello che offre il territorio e con quello che c’è o avanza nella dispensa, come accade per tutti i piatti tradizionali di casa.

Poi sono intervenuti gli accademici, i sapienti, che non amiamo particolarmente, e la ricetta è stata codificata e così, pur rimanendo nell’uso il fare come meglio pare mescolando ingredienti secondo estro e opportunità, la paella «alla valenciana» richiede carne di pollo, di coniglio e verdure (e poi, secondo zone, anche lumache, anatra, carciofi), mentre quella «de mariscos» o «marinera» è con pesce e crostacei. E tuttavia, se è sempre giusto rivendicare la libertà creativa, c’è però un canovaccio da rispettare, alcuni principi da cui non derogare se non si vuole compromettere il buon risultato finale.

A cominciare dalla scelta dalla pentola: sarà una semplice padella d’acciaio con due manici nudi, rotonda, poco profonda, con bordi svasati, larga quanto basta per contenere gli ingredienti. E, attenzione che questo non è un particolare da trascurare, perché il riso dovrà esservi steso in uno strato sottile e il liquido poter evaporare rapidamente per ottenere un riso secco con chicchi ben staccati, sciolti. E allora il diametro sia di 30 cm per 2-3 commensali, di 40 per 4-5, di 50 per 6-8. Questa è la paella, nome della padella e del piatto che vi si cucina -e naturalmente la metonimia non ci trarrà in inganno: conserveremo con cura il contenente e mangeremo con gioia il contenuto. Ma non laveremo la padella con detersivi, la sciacqueremo soltanto e l’asciugheremo con carta da cucina, affinché si formi il fondo, il suo carattere, come accade alle nostre vecchie padelle di ferro dove si cuoce come in nessun altro tegame. Ora su un fuoco che scaldi in modo uniforme ogni parte della padella andranno ben rosolati nello stesso olio i vari ingredienti: pollo e coniglio a pezzi per la «valenciana» e taccole, peperone, fagioli, pomodoro, piselli e carciofi in stagione; scampi, gamberi, calamari, cozze e pezzi di pesci vari per quella «de mariscos».

Per entrambe si fa rosolare cipolla e aglio in camicia, che poi si toglie, un pomodoro a tocchi (non la passata: il colore della paella deve essere giallo intenso per l’uso dello zafferano e della paprika dolce), si aggiunge brodo di carne o vegetale per l’una, fumetto di pesce e acqua delle cozze per l’altra, si porta a bollore. Si mette lo zafferano, meglio i pistilli sciolti nei liquidi, e la paprika dolce, una foglia di alloro. E ora il riso: sia il «Bomba» spagnolo (si trova in qualche buona drogheria o nei più forniti supermercati), tondo, bianco perlaceo, tiene la cottura, resta croccante e asciutto (Carnaroli se non lo trovate). Per una tazza di riso, due tazze e più di liquido: mettetelo in padella distribuendolo a croce e se affiora di circa un dito, la proporzione liquido/riso è quella giusta. Mescolate con una paletta per ripartirlo in modo uniforme, aggiungete gli ingredienti, 5 minuti di fuoco forte poi non toccate più, perché il riso non deve «rompersi» e liberare l’amido e allora al massimo scuotete un po’ la padella. Abbassate, portate a cottura; alla fine ancora 5 minuti a fiamma forte e ora la paella «canta» -e adesso, nella «marinera», aggiungete gamberi e scampi. Lasciate riposare coperta con carta da forno bagnata e strizzata senza sigillare: il riso resterà asciutto, finirà la cottura. Ora la paella è al centro della tavola, ci sono gli amici, i nostri cari, il sole della Spagna -e forse, per il socarrat, bisticceremo un poco.