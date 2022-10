Pizzeria La pignata: quel locale retrò per chi predilige la pizza sottile

Che il mondo delle pizzerie sia in fortissima evoluzione lo abbiamo detto spesso. E che quella che una volta era una semplice Margherita sia diventata materia per variazioni, ricerche, adattamenti e persino sfide è evidente a chiunque giri per i locali non solo delle nostra provincia.

Ma ci sono ancora luoghi che arrivano dal passato, esercizi che sembrano essersi fermati agli anni '80. Quasi che entrando si finisca in una macchina del tempo.

Ne è un esempio eclatante questo ristorante pizzeria affacciato sulla strada che porta a Langhirano e che accoglie i clienti in una specie di casetta-dependance in legno a fianco dell'edificio principale dove si trova il forno elettrico e dove si andrà poi solo per pagare il conto. La struttura è semplice al limite dello spoglio, l'ambiente spartano e il servizio piuttosto sbrigativo. Ma è per la pizza che siamo qui e allora sfogliamo il menu: oltre alla carte del ristorante, decisamente orientato verso il pesce, ecco quella delle pizze che si presenta con una trentina di proposte. Si parte dalle classiche Marinara e Margherita (con un prezzo introvabile altrove: rispettivamente tre euro e mezzo e quattro euro) per passare ad altre pizze tradizionali come la Quattro stagioni (a sette euro) e arrivare a quelle più particolari come la Sorrentina (con calamari fritti)

All'assaggio poi, la prima cosa che si nota è l'impasto molto sottile che alla vista e, soprattutto al palato, ricorda più una piadina che una pizza, qualcosa di molto diverso dal modello codificato napoletano ma anche dalla versione romana che scrocchia. E pur essendo il disco di pasta leggero e digeribile finisce per scomparire lasciando solo spazio al condimento che non basta per dare personalità alla pizza.

Una nota di merito per il capitolo bere: alla spina si può avere una generica pils tedesca mentre in bottiglia viene proposta una carta dedicata con diverse tipologie di birra di diversa origine e formato con tanto di consigli per gli abbinamenti. E sarebbe bene fosse sempre così.

Contatti: Strada Langhirano 286 Parma

tel. 0521 648107

Chiusura: martedì