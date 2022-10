Sua maestà il tartufo: leggende, varietà e abbinamenti

Il tartufo è conosciuto fin dai tempi più antichi: si hanno testimonianze della sua presenza nella dieta del popolo dei sumeri, che lo utilizzavano mescolandolo ad altri vegetali quali orzo, ceci, lenticchie e senape. Molte sono le leggende legate al tartufo: Plutarco azzardò l'affermazione alquanto originale che il «tubero» nascesse dall'azione combinata dell'acqua, del calore e dei fulmini: un cibo per diavoli e streghe. Nell’Europa medioevale veniva chiamato anche «Aglio del ricco» per il suo profumo caratteristico, e se ne trovava in abbondanza soprattutto in Francia, dove veniva utilizzato per conferire carattere e unicità alle ricette dell’epoca.

Questa fama è rimasta imperitura nei secoli, sia per il pregiato e costoso tartufo bianco, sia per il delizioso tartufo nero; prodotti d’eccellenza che differiscono principalmente per le modalità riproduttive e gli usi in cucina, ma non per le proprietà nutrizionali: il tartufo è costituito in alta percentuale da acqua e da sali minerali, assorbiti dal terreno tramite le radici dell'albero con cui vive in simbiosi, infatti le caratteristiche di colorazione, di sapore e il suo profumo sono determinati dall’albero presso il quale questo unico frutto della natura si sviluppa. Ad esempio, i tartufi che crescono nei pressi della quercia avranno un profumo più intenso e pungente mentre quelli che crescono sulle radici dei tigli saranno più chiari ed aromatici. Anche la forma dipende dal tipo di terreno in cui cresce: un terreno soffice determina una scorza liscia, un terreno più consistente la rende nodosa e bitorzoluta. Il tartufo maturo trasmette un intenso profumo composto da aromi che evocano quelli dell’aglio, del fieno, della terra bagnata, del miele, del fungo e delle spezie.

Il suo sapore unico è molto gradevole e versatile, e pochi sono coloro che non riescono ad apprezzarlo nella sua preziosa unicità. Il «Magnatum pico», o tartufo bianco, il «Melanosporum Vit» o tartufo nero, il bianchetto, lo scorzone e il «brumale» o tartufo invernale: questi sono i nomi delle molte varietà di tartufo disponibili sul mercato.

Molte sono le varietà italiane presenti sul territorio: il tartufo nero di Norcia, conosciuto in tutto il mondo, è coltivabile e viene utilizzato anche in cottura, mentre il tartufo bianco di Acqualagna cresce solo spontaneamente in determinate aree e va mangiato crudo. Ottimi esemplari si trovano nelle Marche, in Molise ma soprattutto in Piemonte, da dove proviene il celeberrimo e quotatissimo tartufo d’Alba.

Il tartufo nero è estremamente versatile in cucina perfetto crudo e ancora più buono da cotto. A differenza di quello bianco, il tartufo nero regge bene la cottura grazie alla quale sprigiona al meglio aromi e sapori caratteristici, soprattutto nelle mantecature.

Perfetto per preparare risotti, sughi per la pasta, salse da gustare su crostini caldi, è ideale anche tagliato a fette sottilissime e cotto insieme agli arrosti, oppure utilizzato a crudo, in lamelle, per insaporire zuppe calde, pesce, polenta, purè, uova al tegamino a cui dona un gusto e un profumo unici.

Per quanto riguarda gli abbinamenti con vino, il Tartufo Nero Pregiato si accompagna molto bene a rossi piuttosto strutturati, magari affinati in botte.

Il tartufo si conserva in ambiente fresco a temperatura di 3-6°C, meglio se avvolto da carta assorbente o riposto in un contenitore di vetro, oppure in mezzo al riso (che mantiene intatto il tartufo conservandolo con la giusta umidità). Bisognerà avere un occhio di riguardo per la sua conservazione poiché un procedimento errato può accelerare il processo di deperimento. Al momento dell’acquisto bisogna fare notevole attenzione all’eventuale insufficiente grado di maturazione o la presenza di micosi, macchie, buchi che ne possano alterare l’integrità.