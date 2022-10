Taverna-Ouzeri Mykonos: un salto oltr'Enza per ritrovare i sapori dell'estate

Con i primi freddi torna un pizzico di nostalgia d'estate. E per molti la stagione estiva è sinonimo di Grecia. Ecco allora che mentre sulle nostre tavoli iniziano ad arrivare funghi e castagne può venir voglia di quei piatti che hanno accompagnato le serate sul mare Egeo. Per trovarli vale la pena di fare qualche chilometro e arrivare sino a Reggio a questo locale che si picca di rispettare filologicamente la tradizione ellenica. Certo, l'ambiente è tutt'altro che cicladico e questa palazzina di periferia tra i condomini fatica a risvegliare le emozioni delle taverne di Santorini: ma in fondo qui si viene per mangiare e si può passare sopra al pavimento di marmiglia e a quell'aria da trattoria d'antan. Gli arredi, per parte loro citano le classiche combinazioni di bianco e di blu e il menù propone tutti i classici.

Si parte con le classiche e buone salse della tradizione (Tzatziki e piacevole Taramosalàta a 4 euro e mezzo, Tirokafterì a 5 euro) passando per gli antipasti come i Dolmadakia (il riso nelle foglie di vite a 6 euro) o le polpettine di zuchine (a 7 euro). Non mancano anche piatti robusti e iconici come i Gemistà (pomodori e peperoni ripieni a 11 euro) e la Mussakàs (lo sformato di melanzane e carne a 12 euro) per una scelta che non fa rimpiangere le taverne del quartiere di Plaka ad Atene. Il livello dei piatti, infatti, è mediamente buono, i sapori sono quelli originali senza eccessivi accomodamenti per palati italiani e alla fine non ci si può esimere dal cedere ad un piatto di souvlaki, gli immancabili spiedini da mangiare con il pane pita e da abbinare allo crema tzatziki. Non sarà come mangiarli davanti ad un porticciolo spettinato dal meltemi, il vento che tira sulle isole greche, ma almeno rinfresca il ricordo.



Per il bere si può scegliere tra birre greche e qualche bottiglia di vino d'importazione. Peccato però che la maggior parte delle etichette segnate in carta non siano disponibili: ma ci sono alcune proposte che sorprendono. Servizio cortese e sorridente. E anche le origini sono greche l'accento è inequivocabilmente reggiano.

CONTATTI Via Fratelli Bandiera, 1 Reggio Emilia tel. 393 336 6886

CHIUSURA Lunedì

CUCINA 4 su 5