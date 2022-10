Strudel con zucca e porri, ideale per questi tempi

INGREDIENTI

Per la pasta

250 g di farina semi integrale

½ cucchiaino di sale

160 g di burro chiarificato o margarina o olio di semi di girasole

100 ml di acqua gelata



Per il ripieno

3 porri

500 g di zucca

4 cucchiai di olio extra vergine di oliva

1 spicchio di aglio

150 g di pecorino fresco

2 foglie di salvia

sale e pepe, semi di sesamo per decorare

PREPARAZIONE

Versate la farina con il sale in una ciotola ampia, aggiungete il burro o l’olio e amalgamatelo con le mani alla farina. Aggiungete l'acqua gelata poco per volta e impastate velocemente in modo da creare una palla di impasto. Avvolgetela nella pellicola e lasciatela riposare in frigo almeno un'ora. Lavate bene i porri e tagliateli finemente. Tagliate la zucca a dadini. Versate l’olio in una padella ampia, poi aggiungete lo spicchio di aglio schiacciato e la salvia, tagliata in striscioline sottili. Scaldate l’olio poi aggiungete i porri, fate stufare quindi unite la zucca. Condite con sale e pepe e fatele cuocere a fuoco medio finché la zucca non sarà morbida e dorata. Toglietele dal fuoco, trasferite in una ciotola e fatele raffreddare completamente. Unite quindi il pecorino fresco tagliato a cubetti. Scaldate il forno a 220°C. Stendete la sfoglia su un piano infarinato. Spostate la sfoglia su un pezzo di carta forno, questo vi aiuterà a arrotolare lo strudel e a trasferirlo sulla teglia. Sistemate il ripieno di zucca, porri e pecorino, poi avvolgete la sfoglia su e stessa a partire dal lato lungo. Fate in modo di tenere la chiusura sul fondo. Spennellate la superficie con un filo d’olio e decorate con i semi di sesamo. Infornate lo strudel in forno caldo e fatelo cuocere per 10 minuti a 220°C, poi abbassate la temperatura a 190°C e proseguite per altri 25 minuti. Lo strudel sarà pronto quando sarà ben dorato. Fate raffreddare lo strudel 5-10 minuti prima di servirlo.



Difficoltà 4

Tempo 70 min più riposo