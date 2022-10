Tortél Dóls, vittoria ex aequo: uno dei premiati ha solo 17 anni

Colorno Si è conclusa la XIV edizione del Gran Galà del Tortél Dóls di Colorno, la tradizionale manifestazione che tramanda e valorizza il «re dei primi piatti» della Bassa Parmense, la cui antica e nobile origine risale ai tempi di Maria Luigia, la moglie di Napoleone e Duchessa di Parma.

In piazza Garibaldi a Colorno, nello spazio antistante la magnifica Reggia, è andata in scena un'edizione di grande successo, partecipata con molto entusiasmo da un pubblico numeroso. Sono stati ben 53mila i tortéj dóls venduti e serviti all'interno del Ristorante della Confraternita che, oltre ai tortelli dolci, ha proposto un menù con piatti e prodotti del territorio come i salumi locali con il parmigiano reggiano, la mariola, polenta e tartufo, cinghiale e stinco arrosto.

Il Ristorante della Confraternita ha lavorato senza sosta a pranzo e cena per due giorni. Al timone gli chef Mario Marini, Luca Pardini e Barbara Dall'Argine, coadiuvati da uno staff composto anche da giovani e giovanissimi volontari del territorio. Culmine della giornata di domenica è stata la tradizionale «sfida delle rezdóre» per stabilire il miglior Tortél Dóls del Gran Galà 2022. Una giuria di qualità ha stabilito i vincitori, quest'anno due a pari merito: Alessandro Rossolini (vincitore a soli 17 anni!) e Cristina Alberini.

Durante la gara, Lucio Rossi, fotografo e artista poliedrico parmigiano ha intrattenuto il pubblico con momenti di divertimento e momenti dedicati alla cultura gastronomica del territorio con tanti graditi ospiti.

Ottima la partecipazione anche alle attività collaterali: il visitato mercatino di artigianato ed enogastronomia, i laboratori per i bambini, la mostra dei trattori agricoli e il Quince Party, le festa che ha inaugurato il «weekend del tortello» venerdì 7 ottobre.

A conclusione della manifestazione, la Confraternita del Tortél Dóls di Colorno e l'amministrazione comunale hanno espresso grande soddisfazione per l'ottima riuscita del Gran Galà 2022.