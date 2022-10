Trippa per tutti

La storia della trippa parte da lontano nel tempo tanto che la sua origine è incerta, sembra che derivi dal francese «tripes» o dall’inglese «tripe» ma non mancano nemmeno agganci celtici. La trippa fa parte delle interiora di animali molto conosciuti come manzo, vitello, maiale, pecora e agnello. Nel Medioevo le frattaglie erano immediatamente «prelevate» dagli animali per essere servite al nobile possidente. Ciò è anche suffragato da ricette presenti nel Libro de Cocina (1300) in cui si tratta proprio di ventre di vitella in brodo arricchito. Primi segnali scritti di un mondo di trippe che in Italia ha tante tradizioni. Elenchiamo le più note, escludendo ovviamente la «nostra» Trippa alla Parmigiana.

Trippa alla Milanese

Molto conosciuta nella città meneghina la «busecca» ancor oggi viene servita nel periodo freddo e non manca mai durante le festività natalizie cucinata seguendo la tradizionale ricetta milanese con le possibili varianti familiari che si riscoprono girovagando tra i quartieri, sempre con quel sapore d’antan. Per essere all’altezza della sua fama occorre dell’ottima trippa tagliata a striscioline dal macellaio poi insaporirla con sedano carote e cipolle, salsa di pomodoro, pancetta, brodo, le consuete spezie, i consistenti fagioli bianchi di Spagna. Dopo una lunga e paziente cottura si serve calda e brodosa con una nevicata di Grana Padano grattugiato.

Trippa alla Genovese

Nel 1479 nasceva a Genova una zuppa a base di trippa, nell’oratorio di Sant’Antonio, detto dei Birri, dove alcuni giovani imparavano il mestiere di sbirri (da qui il nome), ovvero di guardie carcerarie. Il piatto di trippa caldo, saporito, gustoso era ideale per superare il freddo e la fatica del duro lavoro e veniva offerta anche agli sbirri che giravano di notte nei carruggi intirizziti dal freddo godendo di questo ristoro. In più veniva elargito anche ai condannati a morte come ultimo pasto prima di passare nell’al di là e veniva chiamato Sbira (termine dialettale che significa miserabile o cibo dei poveri). Naturalmente l’ingrediente principale è la trippa (foiolo, centopelli, o libretto), poi carota, sedano e cipolla, formaggio grattugiato a profusione e, per completare, pane raffermo abbrustolito.

Trippa alla Fiorentina

In Toscana, soprattutto a Firenze una porzione di trippa si può assaporare passeggiando per strada magari all’interno di un ottimo panino. Un secondo piatto goloso, molto democratico e trasversale che a Firenze ha una sorta di suo epicentro. La sua origine è antichissima tanto che si suppone sia nata a Porta San Frediano dove la sua preparazione prevede ancor oggi di tagliarla a striscioline passandola in cottura con un trito di cipolla, aglio, sedano, carote. Dopo la rosolatura, uno spruzzata di vino e a seguire salsa di pomodoro portandola a cottura con un po’ di brodo. Il risultato è una trippa piuttosto asciutta insaporita con una spolverata di Parmigiano.

Trippa alla Romana

A Roma il detto «Sabato trippa» si riferisce ad un secondo piatto ghiotto e sostanzioso, la trippa alla Romana dal sapore piccantino del Pecorino Romano a cui fanno da contrappunto delle profumate foglioline di mentuccia fresca. La sua origine tanto lontana nel tempo la fa diventare un piatto tradizionale, rustica, popolare e sostanziosa. Un piatto immancabile nel menù dei romani nelle trattorie e osterie ma anche nelle case con una ricetta casalinga che prevede il taglio a striscioline della trippa da insaporire in un battuto di odori, l’aggiunta di pomodoro e se necessario un po’ di brodo. Il risultato finale vede una trippa con sugo morbido, fortemente aromatizzata da Pecorino e menta di cui sopra.

Trippa all’Olivetana

Nella tradizione culinaria palermitana si può gustare la trippa all’olivetana, molto ricca ma non molto conosciuta, di origine monastica. La sua preparazione piuttosto elaborata prevede varie parti di trippa tagliate molto sottilmente a cui vengono aggiunte melanzane affettate e fritte come da tradizione locale consolidata, ragù di carne, due formaggi (caciocavallo, primosale) e uova sode. Dopo una opulenta copertura di uova sbattute e caciocavallo si mette in forno così da ottenere una crosticina dorata da urlo.