La ricetta della Peppa: la cheesecake di lamponi

Ecco la nuova proposta della Peppa: "Che ne dite di salutare l’autunno con questo dolce che racchiude tutta la bontà dei lamponi? Mi ha passato la ricetta Assunta di Noceto; l’ho già citata altre volte nelle mie ricette perché merita, ama cucinare e dalla foto del dolce dimostra anche l’estro nella decorazione. Potete cambiare tipo di frutta: è comunque una bontà!"

Ingredienti

Per la base:

gr 200 biscotti secchi

gr 100 burro

Per il ripieno:

gr 250 mascarpone

2 vasetti di yogurt bianco

3 cucchiai di zucchero

2 cestini di lamponi

gr 8 gelatina in fogli

2 cucchiai di latte

Preparazione

Sciogliamo a bagnomaria 1 hg di burro, frulliamo i biscotti, mescoliamo insieme e formiamo la base in una teglia di cm 24 con sotto la carta forno. In una ciotola mescoliamo il mascarpone, lo zucchero e lo yogurt; mettiamo la gelatina in acqua fredda, dopo pochi minuti la strizziamo bene e la sciogliamo in un tegamino con il latte e la incorporiamo al mascarpone. Versiamo metà della crema sulla base di biscotti e mettiamo in freezer a rassodare. Nella metà di crema rimasta incorporiamo i lamponi frullati e riponiamo in frigorifero. Quando è rassodata, con i rebbi della forchetta andiamo avanti e indietro per i due versi formando la decorazione. Guarniamo a piacimento. Nella foto si tratta di piccoli spumini che si trovano nei supermercati.