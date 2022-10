Ca’ Del Baio Langhe Doc Bricdelbaio 2020: un Nebbiolo fruttato molto piacevole

Ca’ del Baio è un’azienda vinicola gestita da tre sorelle Paola, Valentina e Federica Grasso che come tradizione nelle Langhe raccolgono il testimone dai genitori Giulio e Luciana che rappresentano ancora l’occhio vigile di questa azienda piemontese, sempre attenti e disponibili a offrire il loro contributo, seguendo personalmente ogni aspetto della tenuta iniziando dalla cura dei 28 ettari vitati di proprietà divisi tra Barbaresco e Treiso, alla vinificazione fino alla commercializzazione, comunicazione e accoglienza.



Le soluzioni agronomiche adottate in campo prevedono la diffusione di insetti pronubi e di essenze erbacee e floreali e la collocazione di nidi di uccelli funzionali alla coltura. Tutto ciò per coerenza e per una strategia visto che da tempo l’azienda ha abolito i concimi chimici e i diserbanti di sintesi, applicando dopo la diraspatura regolarmente il sovescio tra i filari, secondo un’antica tradizione locale. Il lavoro viene seguito con un approccio quasi sartoriale che mira ad uno sviluppo vegetativo equilibrato per ogni pianta, seguendo in particolare la fase di potatura secondo la tipologia dei vitigni.

Dai vigneti di proprietà produce il «Bricdelbaio», un Nebbiolo maturato in grandi botti di rovere di Slavonia per 12 mesi. Le uve dopo la diraspatura sono sottoposte ad una breve macerazione. Segue la fermentazione alcolica in vasche di acciaio, mentre la fermentazione malolattica avviene in seguito in legno. Elegante, raffinato con il suo caratteristico colore rosso granato, al naso si rivela delicatamente fruttato (piccoli frutti rossi di bosco, ribes e fragolina in primis) a cui si aggiunge una florealità che rende il bouquet più elegante.

Il sorso è asciutto ma con un plafond di calore alcolico (controllato) che lo rende ancor più piacevole. I tannini sono presenti ma ben levigati per un allungo ben disteso e armonico.

Voto 86/100

Prezzo enoteca 19 euro

Qualità prezzo 3