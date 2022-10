"Cuore di pizza", quando l'asporto offre una piacevole esperienza

Quella delle pizzerie da asporto è da sempre una categoria a parte. Nel senso che, spesso ingiustamente, vengono percepite come locali un po' di serie B, l'indirizzo giusto per prendere una Margherita con cui sistemare al volo la serata. Al contrario, soprattutto di recente, le pizzerie intese come luoghi di ristoro sono cresciuti come immagine e appeal. Anche grazie all'invenzione delle ormai mitiche (e spesso infestanti) pizze gourmet.

Detto questo possiamo dire che si tratta di un luogo comune talvolta sbagliato: che ci sono locali nati per l'asporto che offrono piacevoli esperienze.

Quello di cui parliamo oggi è uno di questi e lo suggeriamo ora visto che questo autunno molto mite permette anche di consumare la pizza sul posto.

Lo spazio all'interno, infatti, è molto ridotto e spartano ma si compensa con qualche tavolo davanti alla vetrina, sotto la copertura della piazza.



La proposta parte da alcuni fritti buoni per ingannare l'attesa (olive ascolane, crocchette, anelli di cipolla: dai 2 euro e mezzo ai 3 euro e mezzo a porzione) per poi arrivare alla carta delle pizze che si possono avere in formato normale o max. (Margherita normale a 4 euro e mezzo; Quattro formaggi a sette euro).

L'impasto è del tipo basso, senza il vistoso cornicione della tipologia tipicamente napoletana, in genere leggera e digeribile, condita con generosità e con prodotti scelti con attenzione. Ma quella che merita di più è la pizza alta, in teglia, che viene servita tagliata a spicchi (è vero che siamo inun locale nato per l'asporto: ma offrire le posate sarebbe gradito): l'impasto risulta piacevole, con un buon bilanciamento tra morbidezza e croccantezza, godibile fino alla fine. E per questo tipo di pizza, una vera sfida per chi la deve lavorare, si tratta di un buon risultato.

Purtroppo, visto il tipo di locale, per il bere ci si debba accontentare di proposte di birre in bottiglia scelte tra la industriali più comuni. Molto meglio il servizio: cortese e sorridente. E anche questo conta.



Contatti

Piazza Lubiana, 37 Parma

tel. 0521 030526

Chiusura

Lunedì

Cucina 3

Qualità prezzo 3