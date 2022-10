Halloween, Iva ridotta al 4% per le zucche da tavola

Iva ridotta al 4% per le zucche di Halloween, ma solo per quelle che si possono utilizzare in cucina da mangiare, oltre che per intagliare in vista della notte delle streghe. Lo fa sapere la Coldiretti, nel riferire i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate alla domanda in vista del 31 ottobre sul regime tributario da applicare all’ortaggio simbolo di Halloween. Le zucche, precisa l’Agenzia, sono soggette ad aliquota Iva ridotta come previsto nell’ambito della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto Iva per «ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati». A quelle invece ornamentali non commestibili o addirittura tossiche, ricorda la Coldiretti, viene applicata l’aliquota ordinaria del 22%.



Una precisazione importante quella dell’Agenzia in vista dello «Zucca Day nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica lungo la Penisola a partire dalla Capitale sabato 29 ottobre, per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio ma anche per decorare le case, con lezioni di intaglio ma anche ai consigli dei cuochi contadini per cucinarle al meglio in padella e la possibilità di conoscere le zucche di diverse varietà, colori, forme e grandezze.