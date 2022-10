"Da Filo": può cambiare il nome ma per fortuna le pizze rimangono le stesse

C'è un modo di dire che indica una situazione di stallo decisamente negativa, una stasi che non porta nulla di buono: «tutto deve cambiare perchè nulla cambi».

Lo abbiamo detto: nel sentire comune è una cosa sbagliata. Ma ci sono casi in cui, al contrario, è una opzione più che corretta. Anzi, è proprio quello che ci vuole.

E' il caso di questo locale che non è esagerato definire ormai storico che ha cambiato nome. Ma ha mantenuto la propria tradizione, la propria anima. La pizzeria da Luca, infatti, ora non esiste più e si è trasformata in da Filo.



La fine di una storia? Per nulla: semplicemente Luca ha ceduto il timone (e la ragione sociale) al figlio che però prosegue sulla strada tracciata da chi è venuto prima (e la riprova è che Luca è ancora un cucina). Quindi insegna diversa, nuovo nome, qualche quasi impercettibile modifica all'interno ma per il resto nulla è cambiato. Le pizze sono quelle che ci sono sempre state, gli impasti dovrebbero subire piccoli aggiustamenti (che per il momento però al momento non si colgono) e dal forno continuano ad uscire le proposte di sempre: le pizze tonde «classiche» e gli altri formati come quello stile Napoli (con un bordo più visibile), quella tirata (più grande e sottile) e quella in teglia (più piccola, alta e probabilmente quella più particolare) e la pippozza (più stretta a lunga, altrettanto piacevole). Già questa scelta moltiplica le combinazioni possibili che poi esplodono tenendo conto che ci sono da aggiungere i vari condimenti partendo dalla Margherita (a 5 euro e 50 in formato normale) per arrivare alla Boscaiola (una Margherita con fontina, funghi e speck (nella versione tirata 13 euro e 70). In tutti i casi, gusti personali a parte, ingredienti scelti con attenzione, equilibrio dei sapori e impasto curato con giusta lievitazione che la rende piacevole fino in fondo.

Per il bere si può scegliere tra le birre commerciali più comuni (con ogni tanto qualche etichetta artigianale) e servizio volenteroso e sorridente. Ma anche questo, per fortuna non è cambiato rispetto a prima.



Contatti

Viale Fratti, 22 Parma

tel. 0521 780878

Chiusura

Sabato

Cucina 3