Un rosso potente, bella espressione di Cabernet Franc

Nella splendida cornice ilcinese ha visto la luce l’ultima Doc territoriale in ordine di tempo: Sant’Antimo, il cui nome si rifà all’antica abbazia medievale, locata nelle adiacenze della città, in cui la leggenda racconta che fu fondata dall’imperatore Carlo Magno. Nel 1996 nasce il concetto di «Total quality» dando a tutti i vignaioli la possibilità di qualificare meglio tutta la loro produzione vinicola ottenuta in un territorio i cui risultati sono eccezionali non solo con il vitigno autoctono, il Sangiovese, ma anche con le varietà internazionali.



La denominazione è nata quindi per consentire ai vignaioli di poter diversificare l’offerta destinando al mercato nuove ipotesi di produzione e per questo la Doc Sant’Antimo è piuttosto ampia concedendo la possibilità di scegliere fra diverse tipologie di vini. La forbice di scelta è piuttosto ampia come il Sant’Antimo Rosso e il Sant’Antimo Bianco ottenuti da uve maturate nell’ambito della Regione Toscana, a seguire il Sant’Antimo Vin Santo e il Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice.

Per questa denominazione siamo arrivati alla Tenuta il Poggio Il Castellare appartenente alle Tenute Toscane con il Sant’Antimo DOC Cervio. Una bella espressione di Cabernet Franc in purezza da vigne nuove, orientate a Sud, a un’altezza di circa 350 metri. Viene coltivato a cordone speronato su sottosuolo limoso-argilloso, con densità di circa 4200 piante/ha e con resa di 30 q.li/ha. Viene vinificato in acciaio con macerazione sulle bucce di 10 giorni, poi affinato per 24 mesi in tonneaux francesi di media tostature e ancora 4-6 mesi in bottiglia.



Nel bicchiere si manifesta di un colore rosso scuro, il naso ha tratti tipici del vitigno con il mondo del verde balsamico a innervare frutti scuri e spezie vivide. La bocca è potente, con tannini presenti ma sempre controllati che permettono un allungo molto lineare.