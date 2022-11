Da Simone: non solo asporto, ma anche tigelle e pizze alte e basse

Non fidatevi della prima occhiata. Perché c'è qualcosa di più. Uno sguardo distratto, infatti, vi porterebbe a pensare che questa sia solo una pizzeria da asporto. Ma non è così.

Nello stesso modo, scorrendo sbrigativamente il menu, vi convincerete di poter solo mangiare una Margherita o una Capricciosa. Di nuovo: sbagliereste. Si, perché anche se in carta non sono menzionate ci sono altre proposte. E questo spiega perché vale la pena di visitare questo locale che sconta una location decisamente defilata, tra i condomini di San Pancrazio.

Partiamo dall'inizio però: il nome suggerisce la possibilità di fare asporto ma è stata anche ricavata una semplice sala a fianco dove ci si può sedere e dove, è evidente, si ritrova un pubblico di clienti abituali. Una volta accomodati il menu suggerisce la lista delle pizze che si dividono in normali e alte. L'impasto è del tipo all'italiana, abbastanza basso e un po' tenace, non morbido ma neppure croccante, condito con generosità con prodotti di buon livello. E la scelta spazia dalle immancabili come la Margherita (a 5 euro) a proposte più ricche come la Palermitana (con melanzane fritte e ricotta salata a 8 euro) per arrivare alle pizze alte come la Romana (con capperi, olive e acciughe a 9 euro).

Ma, lo abbiamo detto, prima: c'è anche altro. Lo si scopre vedendo passare taglieri e cestini in cui si trovano salumi e tigelle che il cortese cameriere dispensa anche a chi, magari non sapendo di questa possibilità, non ha avuto l'accortezza di prenotare.

Il salume risulta, mediamente, di più che discreta qualità e con le tigelle, morbide e panose, arrivano anche formaggi morbidi da spalmare e oltre ad una ampia scelta di salsine assortite. Inutile dirlo: è una di quelle cose in cui un morso tira l'altro.

Per il bere ecco la solita scelta di birre industriali con una Angelo Poretti alla spina e le altre prevedibili etichette in bottiglie da 33 o 66 cl. Servizio senza fronzoli ma premuroso e cortese. Come è giusto che sia.