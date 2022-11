Parmamenù, pane e prosciutto: il mangiare giusto nel cuore del centro

Forse qualcuno lo ricorda ancora: c'è stato un tempo, non così poi lontano, in cui in piazza Garibaldi c'era un locale che proponeva, già dall'insegna, prosciutto di San Daniele. Ora, nessuno è per principio ostile a questo prelibato salume friulano ma a Parma ci si aspetta qualcosa di diverso. E per fortuna, adesso grazie all'impegno di alcuni imprenditori il nostro prosciutto ha le vetrine che merita. L'ultima in ordine di tempo è arrivata da qualche settimana all'ombra del palazzo del Governatore e si presenta con la definizione di «salumeria e vineria della piazza».

L'idea è semplice e tutto sommato sempre valida: un negozio, una bottega di salumiere appunto, in cui fermarsi per comprare ma anche un locale dove fermarsi per mangiare panini o taglieri da abbinare a vini e birre.

L'offerta spazia dal completo «Scrigno della famiglia Carpanese» (con una degustazione di tutti i prodotti a 26 euro) per passare poi a proposte «monotematiche» (crudo di due stagionature -a 12 e 15 euro) culatello e prosciutto cotto oppure Parmigiano nella versione «verticale» (ovvero 24, 30 e 36 mesi) o in quella dove si passa dalle vacche brune alle rosse con l'aggiunta del patè di parmigiano. In generale, i prodotti sono di buona qualità e l'assaggio è goloso e si apprezza anche la possibilità di comparare le stagionature sia per un pranzo veloce sia per una ricca merenda anche se un appunto si potrebbe fare sul pane: non sarebbe male magari avere un paio di tipologie di pani differenti - e perché no una focaccia - e soprattutto serviti in quantità maggiore. Altrimenti a metà degustazione ci si trova a dover chiedere un «rinforzo».

Buona la scelta di vini del territorio ma interessante anche la possibilità di provare le birre (del birrificio aziendale) Malatempora che produce anche vermuth rosso e gin.

Adesso si mangia all'aperto sotto ombrelloni ma visto lo scarso spazio all'interno per affrontare l'inverno servirà di certo un dehors che protegga e riscaldi.

Per ora il calore arriva dai sorrisi dei solerti camerieri/salumeri.