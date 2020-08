Brindisi di Ferragosto: Zero Infinito Metodo Classico 2019 Pojer e Sandri

Un brindisi futuribile declinato col savoir faire à l’ancienne. Partiamo dal nuovo che poi tanto nuovo non è. Il vitigno: Solaris, nato in Germania presso l’Istituto di Friburgo nel 1975 dagli incroci tra il Merzlig (a sua volta Seyve Villard x Riesling x Pinot Gris) con la 6.496 GM (a sua volta Severa Zarya x Muscat Ottonel) tanto da arrivare ad diventare un ibrido di quarta generazione. Le ibridazioni sono iniziate dopo le terribili epidemie nelle vigne di fillossera e altre devastanti malattie, gli studi per combatterli hanno portato nel tempo a ottenere degli ibridi di prima e seconda generazione ottenuti da incroci tra vitis vinifera e viti europee ripristinando piano piano un nuovo ciclo più robusto e così si riuscì a ottenere vini di buona bevibilità, tanto da continuare su questa strada arrivando alla quarta generazione con risultati encomiabili. Il Solaris è appunto uno di questi vini di ultima generazione.

E siamo proprio in quegli anni quando due giovani amici intraprendenti, Mario Pojer e Fiorentino Sandri con risorse magari limitate ma ricchi di un enorme entusiasmo e una forte volontà di realizzare un sogno, iniziano a dedicarsi ai due ettari di terreno posizionati in Trentino tra la Valle dell’Adige e la Valle di Cembra e a fare vino, pur essendo quella una zona apparentemente non elettiva per la viticultura. Ma le capacità degli uomini e le apparenze che mai come in questo caso hanno ingannato fa si che il sogno piano piano si dipana e cresce il desiderio di fare un giorno un vino assolutamente in purezza il più naturale possibile. Il sogno diventa realtà come dimostra una gamma di vini davvero originale e affascinante.

Tra queste scegliamo oggi – per il brindisi ferragostano - Zero Infinito Metodo Ancestrale. Da uve Solaris in purezza il nome racconta i suoi pregi: Zero impatto chimico, Zero in vigna e Zero in cantina. Un vino bianco frizzante dal colore giallo paglierino, all’olfatto spiccano i profumi floreali di fiori di montagna e di sambuco che si intrecciano con sentori di mela Golden, pera e frutti tropicali. Il sorso è fresco e fragrante e consente una bevuta franca come poche.

ABBINAMENTI

panini, pizza e merenda italiana

SENTORI

frutta gialla e fiori