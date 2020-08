Poggio Argentiera Morellino di Scansano Bellamarsilia 2019

Nel 1997 vede la luce l’azienda vitivinicola Poggio Argentiera (il nome richiama le antiche miniere di argento dell’Alta Maremma) per volontà dell’enologo toscano Gianpaolo Paglia insieme alla moglie Justine Keeling, inglese di nascita, con l’acquisto in Maremma del podere Adua. Nel 2011 costruiscono una nuova cantina incastonata perfettamente nel paesaggio che domina dai suoi 200 metri di altitudine un panorama unico tra terra e mare, dotata di un sotterraneo per la vinificazione e l’affinamento comprendente 1200 barrique di rovere francese, includendo anche un nuovo vigneto.

Siamo in Toscana, nel cuore del bolgarese terra di importanti vini rossi, dove è ubicato il podere Adua, a un tiro di schioppo dalla brezza marina del Mar Tirreno, con un microclima con alte temperature estive, scarse precipitazioni e un suolo sabbioso e calcareo; mentre l’altro podere Keeling è situato sul Monte Amiata a 250 metri sul livello del mare, nel comune di Scansano con un suolo sassoso e un clima fresco prettamente collinare. I principi fondamentali di Gianpaolo si basano sul pieno rispetto della natura, dei suoi ritmi e dell’ambiente producendo vini senza forzature nei suoi 23 ettari vitati. Alle vecchie vigne vengono aggiunte vigne nuove tutte preposte a produrre il Morellino di Scansano, del resto siamo proprio all’interno di questa Denominazione di Origine e già dal 2009 Gianpaolo segue la filosofia del biologico ottenendo la certificazione di agricoltura biologica.

Tra la gamma dei vini di Poggio Argentiera troviamo il Bellamarsilia Morellino di Scansano Docg 2019, un blend di Sangiovese (85%) e un 15% di Ciliegiolo, un vino identitario del territorio maremmano con vocazione spiccatamente mediterranea data da una freschezza davvero fragrante.

Nel bicchiere brilla di colore rosso rubino carico con suadenti richiami olfattivi tipici del vitigno (floreale e fruttato, in primis frutti rossi) e note tipiche della macchia mediterranea. Il sorso è fresco, equilibrato nella sua trama tannica con un finale di bella persistenza.

