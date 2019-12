La ricetta della Peppa - Tartarughe di mandorle

Dice la Peppa: "Le tartarughe di mandorle sono una delizia alla quale non si può resistere. Mi ha passato la ricetta Franca, una cara amica che per anni ha vinto la gara delle torte a Noceto.

Come vedrete non sarà necessario scomodare maestri dolciari per realizzarle: basteranno pochi accorgimenti e qualche trucco per creare dei bon bon che non hanno nulla da invidiare alle praline più raffinate. Sarà sufficiente poi disporli in una graziosa scatola di latta per renderli un dono goloso che risulterà senza dubbio gradito".



INGREDIENTI

PER LA PASTA SFOGLIA

- gr 250 farina

- gr 100 zucchero

- gr 100 burro

- 2 uova (1 intero e 1 rosso)

- 1 cucchiaino di lievito per dolci

- Alchermes

PER IL RIPIENO

- gr 250 mascarpone

- gr 300 mandorle frullate

- gr 200 zucchero

- gr 250 amaretti frullati

- 2 tuorli

- gr 250 noci sgusciate