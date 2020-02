La torta di San Valentino - Cioccolato e lamponi, colori e gusti dell'amore

Cosa c’è di più romantico, nel freddo mese di febbraio, se non festeggiare San Valentino con la persona amata?

E allora via a tutto ciò che rende poetico, tenero e appassionato questa festa. Ecco perché sulla torta di oggi ci sono tanti lamponi, che hanno il colore della passione, e all’interno tanto cioccolato, ritenuto cibo afrodisiaco. Con questi ingredienti, sono certa che la festa di San Valentino rimarrà nei vostri cuori e nei vostri ricordi.

C.d.C.

INGREDIENTI PER L’IMPASTO

- gr 100 farina

- gr 125 zucchero

- 3 uova

- gr 75 fecola di patate

- gr 50 burro

- 1 vanillina

- 2 cucchiaini di lievito per dolci

PER FARCIRE E DECORARE

- 6 rossi d’uovo

- gr 220 zucchero

- gr 60 farina

- dl 7 latte

- gr 750 panna fresca

- 2 cucchiai di cacao amaro

- gr 150 lamponi

- 2 confezioni di mandorle affettate

- Alchermes

PREPARAZIONE

Sbattiamo a schiuma i tuorli con 3 cucchiai di acqua bollente, aggiungiamo gradatamente un etto di zucchero e la vanillina. A parte montiamo a neve fermissima gli albumi con lo zucchero rimasto e la incorporiamo ai tuorli prima di setacciarvi sopra la farina, la fecola e il lievito. Mescoliamo delicatamente dall’alto verso il basso aggiungendo a cucchiaiate il burro liquefatto tiepido. Versiamo l’impasto in una teglia di cm 20 foderata con carta forno e cuociamo per 45 minuti a 165°. Prepariamo la crema stemperando i 6 tuorli d’uovo con lo zucchero, la farina e il latte. Portiamo a bollore sino a che si addensa. Prendiamo 1/3 di crema e vi incorporiamo il cacao amaro. Agli altri 2/3 incorporiamo la panna montata fermamente. Tagliamo la torta raffreddata in 3 strati, bagniamo il primo con l’Alchermes e lo decoriamo lungo il bordo con la crema chantilly. All’interno di questo anello poniamo metà della crema al cioccolato e 25 grammi di lamponi. Ripetiamo l’operazione con il secondo strato e vi sovrapponiamo l’ultimo strato. Decoriamo la torta con la crema chantilly rimasta, i lamponi e le mandorle a lamelle. Buon San Valentino!

COSTO 18.00 EURO