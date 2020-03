Se la tavola regala un sorriso Il segreto? Variare il menu e scegliere bene

Il risultato di specifiche reazioni chimiche innescate dal cibo del sorriso può influenzare la nostra mente e il nostro animo, scacciando stress e tristezza. La dieta del buonumore, oltre al perfetto binomio fra piacere e salute, contiene alimenti ricchi di sostanze capaci di agire sui neurotrasmettitori. Tra questi ultimi c’è la serotonina, conosciuta come <l’ormone dell’umore> che gioca un ruolo essenziale nell’influenzare lo stato d’animo stimolando la creazione di emozioni positive e favorendo il benessere mentale. È ormai assodato che la serotonina produca buon umore, tranquillità e diminuisca la voglia di assumere cibo, determinando così un precoce segnale di sazietà. Inoltre, induce a cercare meno i carboidrati e più le proteine.

Il cibo che suscita buonumore deve essere ben bilanciato e bello, a base di ingredienti facili da reperire e ricette semplici che ci mettono voglia di cucinare: bontà fa rima infatti con gustosità. Sembra la cosa più normale del mondo, ma è una caratteristica non facile da ottenere, tanto è vero che spesso, per rendere più <gustosi> i cibi, si aggiunge il sale.

la giusta ricetta

Quando una ricetta è buona? Quando piace, quando non appesantisce dopo l’assaggio, quando gli ingredienti sono riconoscibili e ben equilibrati. Infine varie consistenze, vari sapori e un piatto un po’ originale già mettono di buonumore, e forse questa è la sfida più affascinante: far vedere che anche una <normale> omelette può essere <bella>.

stop alla monotonia

In momenti di particolare tensione fisica e psichica è importante variare e bilanciare i nostri pasti aiutando così mente e corpo ad affrontare con maggiore energia le giornate più difficili. Esistono una serie di alimenti che hanno note virtù terapeutiche poiché contengono sostanze regolatrici dello stress che possono aiutarci a ritrovare il buon umore; a questo scopo non bisogna mai farsi mancare gli agrumi, il cioccolato e il caffè: pensate per esempio che 30 grammi al giorno di frutta secca, tra cui noci, mandorle e pistacchi, aiutano a combattere le infiammazioni indotte dallo stress proprio grazie alla presenza di grassi salubri.

cibi consigliati

Nello specifico le mandorle, ottime come spuntino spezza fame, sono ricche di magnesio che aiuta a proteggere il nostro corpo da stanchezza fisica e mentale e acido folico, che sostiene la funzionalità del sistema nervoso. Regine della frutta secca, contribuiscono a mantenere alto il tono dell’umore, grazie alle loro blande proprietà antidepressive. Ottimi anche il pesce e le uova; quest’ultime ad esempio sono ricche di proteine ad alto valore biologico, omega-3, vitamine del gruppo B e triptofano. Il tuorlo, in particolare, può rivelarsi utile per combattere il malumore e dare energia di pronto utilizzo. Il cioccolato fondente è forse il più famoso mood-food: chi non ha mai sentito dire che il cioccolato è il più potente antidepressivo naturale? Ricco di triptofano, precursore della serotonina, aiuta a ridurre lo stress. Mangiare cioccolata, in particolare fondente, determina l’aumento dei livelli di endorfine, interessate all’inibizione del dolore, e di feniletilamina, una sostanza chimica che il cervello produce quando ci innamoriamo. La frutta infine ci da un aiuto tutto light: mele, banane e albicocche ad esempio sono importanti per il nostro buonumore, poiché ricche di potassio, di magnesio e di vitamine del gruppo B che aiutano a fornire la giusta energia al nostro corpo. Alcuni studi inseriscono poi nell’elenco dei cibi del buonumore anche i frutti rossi: l’acido valproico in essi contenuto è proprio il principio attivo di un farmaco che stabilizza l’umore. Oltre a questo, le bacche contengono anche antocianidina, le cui proprietà antinfiammatorie aiutano a tenere sotto controllo la depressione.

Budino di riso al cioccolato

INGREDIENTI

- 80 g di riso

- 70 g di malto di riso o miele vergine integrale

- 50 g di cioccolato fondente

- 50 g di mandorle

- 250 ml di latte di riso

- 2 cucchiaini di agar agar

- ¼ bacca di vaniglia

- sale q.b.

- olio di girasole q.b.

- cocco grattugiato

PREPARAZIONE

frullate finemente le mandorle. In una casseruola riunite le mandorle, il riso, il latte vegetale, mezzo litro d’acqua, un pizzico di sale, la vaniglia e l’agar agar. Portate a bollore e poi abbassate la fiamma al minimo e continuate per 20 minuti, portando il riso a cottura. Mescolate ogni tanto. Eliminate la vaniglia e frullate il riso direttamente nella pentola con il frullatore a immersione riducendo il tutto in crema. Mettete di nuovo sul fuoco e aggiungete il malto, facendo cuocere per 5 minuti e mescolando molto frequentemente. Levate dal fuoco e amalgamate al composto il cioccolato spezzettato facendolo fondere. Versate la crema negli stampi da budino già oliati e lasciatela raffreddare. A questo punto riponeteli nel frigorifero per alcune ore.