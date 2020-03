Nel 'Giorno del tiramisù' Bianca propone... il Tiratisù Italia: la ricetta

Il 21 marzo è sfilato il Tiramisù day. "Il Gambero rosso invita e io ci sono - ha risposto Bianca Maria Bellei, insegnante, cuoca e ideatrice del blog "Fatemi cucinare!"-. Ci sono come posso esserci in questo momento. Il mio è un Tiratisù Italia! Salato".

"E' semplice, fatto con pochi ingredienti, quelli che ho in casa - assicura, donando la ricetta anche ai lettori della Gazzetta di Parma -. Perché in questo momento abbiamo bisogno di cose essenziali, di tornare al succo della vita. Ricotta, pane in cassetta industriale, un gambo di sedano, i pomodori in vasetto. Non esco in cerca di cose non necessarie, #iorestoacasa.

E' un incoraggiamento a noi tutti a tenere alta la speranza e l'impegno ad uscire tutti insieme da questa brutta avventura. Al suo interno ho nascosto un'acciuga (quelle in vasetto, presenti in tutte le dispense) a dire lo sprint che ogni italiano racchiude in sé e lo rende capace di quel colpo di reni necessario a riportarlo a galla.

Ha i nostri colori perché io sono fiera di un Paese che dà assistenza sanitaria a tutti e dove medici e infermieri piangono per i loro malati.

Buon Tiramisù day, quello di quest'anno avrà un sapore tutto speciale".

INGREDIENTI

2 fette di pane in cassetta

50 g di ricotta

olio evo

sale

acciughe sottolio

sedano

pomodori secchi sottolio



Coppare le fette di pane seguendo la misura del proprio contenitore. Pennellarle di olio e tostarle in padella. Mondare il sedano, tagliarlo a dadini e condirlo con olio evo. Battere la ricotta con un filo di olio fino a renderla morbida.

Comporre il Tiratisù ponendo sul fondo del contenitore, il pane, uno strato di ricotta, il sedano e in mezzo a questo un'acciuga,, altra fetta di pane, ricotta, un pizzico di pomodori sottolio.