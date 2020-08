Ghiaccioli alla frutta

Trovatemi un bambino a cui non piacciono i ghiaccioli! Ho voluto assaggiarne uno anch’io: sapeva solo di acqua. Anche quelli alla frutta, la frutta l’hanno vista passare da lontano! E allora ho voluto provare a prepararli in casa e, vi assicuro, è tutta un’altra cosa. Preparati in questo modo, non sono solo golosi ma diventano anche una buona e sana merenda da offrire ai nostri bimbi soprattutto in questi mesi estivi.

INGREDIENTI

- 1 melone piccolo

- 4 kiwi

- 1 cestino di fragole

- 6 cucchiai di zucchero

- 6 bicchieri di plastica

- 6 bastoncini da spiedino



PREPARAZIONE

Peliamo i kiwi, li tagliamo a pezzi e li frulliamo con 2 cucchiai di zucchero, versiamo la polpa in 6 bicchieri di plastica e poniamo in freezer per 40 minuti. Quando la polpa di kiwi si è ben indurita, prendiamo il melone, lo puliamo da tutti i semi e lo frulliamo con lo zucchero. Versiamo la polpa nei bicchieri e li mettiamo di nuovo in freezer per altri 40 minuti. Ora passiamo alle fragole che frulleremo con i rimanenti 2 cucchiai di zucchero e verseremo nei bicchieri una volta rassodata la polpa di melone. Ora vi insegno il trucchetto per fare stare in piedi i bastoncini. Copriamo i bicchieri con la pellicola trasparente che andremo a forare al centro con lo stecchino infilzandolo sino alla fine del bicchiere. In questo modo rimarrà ben fermo nel mezzo. Un’oretta in freezer e, dopo aver tolto la pellicola trasparente, i ghiaccioli sono pronti da gustare.



COSTO 10 euro