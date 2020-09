La punta di vitello ripiena

INGREDIENTI

- 800g di polpa di vitello

- 200g pane grattugiato

- 450g parmigiano reggiano 30 mesi grattugiato

- 4 uova intere

- brodo di carne

- un bicchiere di vino bianco secco

- erbe aromatiche a piacere

- noce moscata

- sale e pepe q.b.



PREPARAZIONE

Mettere in una ciotola il pane grattugiatelo e scottatelo con il brodo bollente. Lasciare raffreddare e aggiungete la noce moscata, sale, pepe, le uova e il parmigiano reggiano, mescolando fino ad ottenere un impasto morbido ma compatto. Create una tasca nella polpa e conditela con un battuto di erbe aromatiche e sale. Inserite il ripieno nella tasca e, con ago e filo da cucina, chiudete l’apertura in modo che durante la cottura il ripieno, gonfiandosi, non fuoriesca. Cospargere la parte esterna con le erbe aromatiche e rosolate la carne in una teglia con burro, sedano, carota e cipolla. Una volta che gli zuccheri della carne si saranno caramellizzati, sfumate con vino bianco secco. Aggiungete un po’ di brodo, coprite la padella con la carta stagnola e mettetela in forno per circa un’ora e mezza. A cottura ultimata, far restringere sul fuoco il fondo di cottura. Impiattate le fette di carne, tagliate dopo avere tolto lo spago, bagnandole con il sugo e accompagnate da patate arrosto o purè.