Forse 'russa' non è, ma è tanto buona

Che ne dite di preparare con me questa insalata russa particolare? Alle mie nipotine piace tanto e la divorano in un batter d’occhio... e pensare che quando porto in tavola le verdure come contorno hanno sempre da ridire a meno che non siano patatine fritte! Qui addirittura c’è dentro anche la carne per cui si mangiano anche il secondo! C.D.C.

LA RICETTA

Insalata russa a modo mio

Ingredienti

- 1 petto di pollo

- 2 gambe di sedano

- 3 carotine piccole

- 1 scatola di pisellini

- 3 cetriolini

- 1 vasetto di maionese

- 1 cucchiaio di senape

- Succo di limone

- Sale

- Pepe

- Origano



Per decorare

- Datterini

- Olive nere

- Rucola

Preparazione

Tagliamo il petto di pollo a fette e lo rosoliamo in padella con poco olio, limone, sale, pepe e origano. Una volta freddo lo tagliamo a dadini piccoli. Tagliamo a dadini anche il sedano le carote e lessiamo per 7 minuti. In una ciotola capiente mescoliamo il petto di pollo a dadini, il sedano e le carote lessate, i piselli scolati, i cetriolini tagliati a pezzetti, il sale, il pepe, la maionese e la senape. Foderiamo cin la stagnola una ciotola a cupola, versiamo il composto compattando e livellando per bene e mettiamo in frigorifero. Al momento di servire, scodelliamo su un piatto da portata e decoriamo con datterini, olive nere e rucola.

Costo: 15 euro