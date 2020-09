Ci si tuffa in un mare di gusto

W la pasta che gioca col mare non solo sul piano degli ingredienti del condimento ma a partire dal formato che la vede protagonista e che perfettamente simula per texture e aspetto gli anelli frutto del taglio orizzontale dei calamari.

La Calamarata con frutti di mare ed asparagi è un piatto iconico di Giuseppe Mancino, dal 2005 chef del bistellato Ristorante Il Piccolo Principe a Viareggio (Lucca). Mancino di origini campane opta per uno dei tipici formati della cucina della sua regione, appartenente alla famiglia dei paccheri, che frequentemente viene abbinata a sughi di pesce. La presenza della componente vegetale, personificata dall’asparago, riverbera le note iodate degli elementi marini e al contempo, anche visivamente, grazie al suo colore verde, dà freschezza al piatto.

Quello che a prima vista sembra un classico primo piatto di mare, sorprende per intensità del gusto e personalità grazie alla vasocottura finale che consente alla pasta di arrivare a cottura assorbendo gli umori, i profumi e i sapori dei frutti di mare con cui è in stretto rapporto nel contenitore e grazie agli amidi rilasciati di “legare” il condimento creando una salsina elegantemente corposa.

Il contenitore in vetro andrà aperto direttamente in tavola. Non resterà che inalare l’invitante brezza marina prima di tuffarsi con la forchetta in siffatto mare.



CALAMARATA CON FRUTTI DI MARE ED ASPARAGI



INGREDIENTI

- 400 g di calamarata Leonessa

- 200 g calamari freschi

- 200 g di vongole veraci

- 200 g di cozze italiane

- 4 scampi freschi

- 4 gamberi freschi sgusciati

- 4 asparagi coltivati

- 1 cucchiaio olio Evo

- un pizzico di peperoncino

- prezzemolo q.b.



PREPARAZIONE

In una padella far soffriggere l’aglio insieme al peperoncino ed ad un pugno di prezzemolo, mettere i calamari tagliati a cubetti e appena i calamari sono dorati aggiungere le cozze e le vongole con il guscio, coprire con il coperchio e lascio cuocere per circa 5 minuti. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla molto al dente e tenerla da parte aggiungendo un filo d’olio. Quando i frutti di mare saranno aperti, privarli del guscio, aggiungere la pasta tenuta da parte e saltare il tutto nella padella. Inserire poi la pasta nel contenitore in vetro aggiungendo i gamberi, gli scampi e gli asparagi crudi, aggiungere un mezzo bicchiere di acqua di cottura della pasta, chiudere il contenitore ermeticamente e adagiarla in una pentola contenente acqua a 90°C e continuare la cottura per circa 7 minuti.