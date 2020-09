Un piatto adatto agli inguaribili golosi della pizza

Se, come me, anche voi siete degli inguaribili golosi e non sapete resistere all’effetto filante che ci regalano i formaggi fusi, non potete perdere questa ricetta veloce e appetitosa: la pizza di pancarrè!

Mentre cuoce, un irresistibile profumo inebria la cucina come un invitante richiamo per tutta la famiglia. Una volta a tavola sono certa che andrà a ruba e tutti si contenderanno l’ultima fetta, per cui il mio consiglio è: raddoppiate le dosi!

INGREDIENTI

- pancarrè a fette lunghe da tramezzino

- passata di pomodoro

- 100gr prosciutto cotto

- acciughe

- provola a fette

- mozzarella

- capperi

- 1 uovo

- 2 bicchieri di latte

- Sale

- Pepe

PREPARAZIONE

Partiamo sbattendo l’uovo con il latte, il sale e il pepe. Prendiamo una teglia rettangolare, la foderiamo con la carta forno, vi adagiamo le fette di pancarrè per tramezzini in modo da formare la base della pizza, le bagnamo con l’uovo e il latte, quindi la passata di pomodoro, il prosciutto cotto, la provola a fette e le acciughe. Di nuovo il pancarrè imbevuto di latte e uovo, la passata di pomodoro, la mozzarella a dadini e i capperi. Inforniamo a 180° per 30 minuti e alla fine gratiniamo per pochi minuti.

COSTO

9 euro