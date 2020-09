La ricetta della domenica - Torta millecolori

Ecco la proposta della nostra amica Peppa: "Quest’anno per realizzare la torta di compleanno di Nicol, la mia nipotina, ho pensato a un’esplosione di colori. Infatti, protagonisti indiscussi di questo dolce sono i confettini colorati e, per lasciare letteralmente tutti a bocca aperta, una volta tagliata la prima fetta, si è svelato un sorprendente ripieno! Insomma, spegnare le cinque candeline non è mai stato così gioioso e… goloso!".

INGREDIENTI

PER L’IMPASTO DI BASE

- 250gr farina

- 250gr burro

- 250gr zucchero

- 2 bustine lievito

- 4 uova

- 4 cucchiai di latte

PER LA FARCITURA

- 500gr confettini colorati

- 170gr burro

- 250gr zucchero a velo

- 1 bustina vanillina

- 1 presina sale

- 2 cucchiai acqua bollente

PREPARAZIONE

In una ciotola montiamo, con le fruste, il burro a temperatura ambiente e lo zucchero fino a renderlo soffice e spumoso. Uniamo la farina, il lievito, le uova e il latte e amalgamiamo per bene. Distribuiamo l’impasto in 3 stampi di cm 28 e cuociamo a 180° per 30 minuti. Prepariamo la farcitura montando il burro morbido con lo zucchero a velo, la vanillina, il sale e 2 cucchiai di acqua bollente. Copriamo con la pellicola per evitare che si formi la crosticina. Con un bicchiere piccolo incidiamo al centro 2 basi della torta facendole diventare 2 ciambelle. Ne sistemiamo una su un piatto da portata, la spalmiamo con poca farcitura, appoggiamo sopra la seconda base con il foro al centro e riempiamo di confettini colorati. Spalmiamo anche questa base con poca farcia e completiamo con la base rimasta. Ora copriamo tutta la torta con il resto della farcia e la poniamo in frigorifero a rassodare. Dopo un’oretta riprendiamo la torta e vi facciamo aderite tutto intorno i confettini rimasti premendo delicatamente con le mani. Riponiamo in frigorifero fino al momento di servire.

COSTO

20 euro